Reflexionando sobre la diferencia de clase durante su última eliminación de la copa, Howe no tardó en reconocer la gran calidad de los visitantes. El entrenador del Newcastle señaló que, incluso cuando Guardiola rota su plantilla, el nivel técnico sigue siendo prácticamente inalcanzable para la mayoría de los equipos de la división, incluido el Newcastle, que se ha medido a los mejores de Europa y de su país esta temporada.

Howe dijo: «Creo que [el City] hizo cambios en su equipo, pero creo que se ve la profundidad y la fuerza que tienen y que poseen. Creo que hoy probablemente fue un paso demasiado grande para nosotros contra ellos cuando están en ese estado de ánimo, pensé que fueron excelentes y nosotros nos vinimos abajo en el partido. Parecía que habíamos perdido nuestra energía, pero ellos te hacen eso porque mantienen muy bien el balón, te hacen correr, te hacen perseguir, entonces te cansas y cometes otro error técnico y vuelves a perseguir. Lo han hecho durante años. Por eso, para mí, han sido el mejor equipo al que nos hemos enfrentado continuamente y hoy creo que estaban en un muy buen momento y nosotros simplemente nos quedamos sin energía».