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Eddie Howe dejará el Newcastle, ya que el entrenador del Al-Ahli se prepara para hacerse cargo de St James' Park
Howe pone fin a su etapa en Tyneside
Howe está a punto de dejar su cargo como entrenador del Newcastle, poniendo fin a sus cinco años al frente del club en Tyneside, según The Athletic. Pese a haber decidido inicialmente seguir al mando al final de la pasada temporada, el técnico, de 48 años, ha cambiado de opinión y ha comunicado a la directiva del club que desea tomarse un descanso del fútbol.
La separación es amistosa y los responsables del Newcastle ya están bien preparados para su salida. En estos momentos hay conversaciones avanzadas para nombrar al entrenador del Al Ahli, Jaissle, como sucesor de Howe en St James' Park.
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Jaissle se perfila como principal sucesor
Según el mismo informe, Jaissle se ha perfilado como el claro favorito para asumir el cargo de entrenador. El técnico alemán mantiene una estrecha relación con los propietarios mayoritarios del Newcastle, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF), que también supervisa al Al Ahli.
El entrenador, de 38 años, se labró una reputación brillante en el Red Bull Salzburg, donde conquistó dos títulos consecutivos de la Bundesliga austriaca y la Copa de Austria con un fútbol ofensivo, agresivo y de alta intensidad. Desde su llegada al Al Ahli en 2023, ha consolidado su prestigio como técnico al guiar al club saudí a conquistar de forma consecutiva la Liga de Campeones de la AFC en 2025 y 2026.
Transformar al Newcastle y acabar con la sequía de títulos
Howe deja un legado importante en St James' Park después de suceder a Steve Bruce en noviembre de 2021, con el club hundido en la 19.ª posición. Rápidamente llevó al Newcastle a asegurar la permanencia en la máxima categoría antes de lograr la clasificación para la Champions League durante una histórica campaña 2022-23.
Su mayor logro llegó en 2025, al llevar al Newcastle a conquistar la Carabao Cup ante el Liverpool y poner fin a la agonizante espera de 70 años del club por un gran trofeo. Sin embargo, una complicada temporada 2025-26 hizo que el Newcastle cayera hasta terminar 12.º en la Premier League y sufriera una dura eliminación en octavos de final de la Champions League ante el Barcelona.
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Reconstrucción en medio de la agitación del mercado de fichajes de verano
A pesar de haber recibido el respaldo total de los delegados del PIF durante las reuniones de final de temporada en Matfen Hall, la repentina salida de Howe deja al Newcastle afrontando otro verano de importante transición. La plantilla está inmersa en una gran reestructuración tras ventas de jugadores de alto perfil en el mercado de fichajes.
El Newcastle ya ha dado luz verde a las salidas de Anthony Gordon al Barcelona por 69,3 millones de libras y Sandro Tonali al Tottenham Hotspur en una operación de 100 millones de libras. Con el Arsenal persiguiendo activamente al centrocampista estrella Bruno Guimaraes, Jaissle se enfrenta a una prueba inmediata para remodelar la plantilla una vez que su nombramiento sea oficial.
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