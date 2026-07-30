Howe está a punto de dejar su cargo como entrenador del Newcastle, poniendo fin a sus cinco años al frente del club en Tyneside, según The Athletic. Pese a haber decidido inicialmente seguir al mando al final de la pasada temporada, el técnico, de 48 años, ha cambiado de opinión y ha comunicado a la directiva del club que desea tomarse un descanso del fútbol.

La separación es amistosa y los responsables del Newcastle ya están bien preparados para su salida. En estos momentos hay conversaciones avanzadas para nombrar al entrenador del Al Ahli, Jaissle, como sucesor de Howe en St James' Park.