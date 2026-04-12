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Eddie Howe admite que «tengo que hacer examen de conciencia» tras el colapso del Newcastle en los últimos minutos ante el Crystal Palace, y explica por qué dejó en el banquillo al dúo de 124 millones de libras formado por Nick Woltemade y Yoane Wissa
Aumenta la presión sobre Howe
Esta no fue la respuesta que Howe necesitaba tras la dolorosa derrota en el derbi Tyne-Wear ante el Sunderland, cuando su futuro está bajo creciente escrutinio. El Newcastle ha caído al 14.º puesto de la Premier League, lo que ha generado frustración entre los aficionados que viajaron. «Entiendo el enfado y la frustración», dijo Howe tras el partido. «No soy ajeno a nada».
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Howe asume la responsabilidad por el mal momento de los Magpies
A pesar de tener tres semanas de descanso para preparar el partido, el Newcastle no mantuvo la intensidad cuando más importaba. «Siempre me miró primero a mí mismo», admitió Howe al ser preguntado por la dirección del equipo. «Siempre lo digo: soy el principal responsable».
La derrota duele más porque el Palace había jugado en Europa el jueves y dejó en el banquillo a estrellas como Jean-Philippe Mateta, quien ingresó y marcó dos goles en los últimos 14 minutos para darle la vuelta al partido.
La apuesta por la selección sale mal
Howe intentó motivar a su plantilla con seis cambios en el once, dejando fuera a Dan Burn y Kieran Trippier.
Lo más destacado fue que el técnico de los Magpies optó por dar la titularidad a William Osula en lugar del dúo de delanteros de 124 millones de libras formado por Nick Woltemade y Yoane Wissa. «No elijo el equipo basándome en los precios de traspaso», explicó Howe cuando se le preguntó por la ausencia de los costosos fichajes del verano. «Elijo el equipo basándome en lo que veo».
Al principio, la apuesta pareció funcionar: Osula marcó el primer gol, pero la incapacidad del equipo para mantener el resultado sigue siendo una gran preocupación.
El Newcastle es el equipo de la Premier League que más puntos ha perdido esta temporada tras ir ganando. Si hubiera sumado solo la mitad de esos puntos desperdiciados, estaría empatado con el Manchester United y el Aston Villa en la lucha por terminar entre los cuatro primeros.
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Una encrucijada en St James' Park
Con una racha de partidos difíciles por delante, entre los que se incluyen el encuentro contra el líder de la liga, el Arsenal, y el resurgido Bournemouth, Howe sabe que debe hacer caso omiso de los rumores sobre su puesto. «Hace un par de partidos vencimos al Chelsea a domicilio y al Manchester United, y ahora estamos aquí tras una racha decepcionante y los rumores externos piden que se cambie todo», afirmó. «A veces hay que creer en lo que se hace, pero, por supuesto, tenemos que ejecutarlo mejor».