Eddie Howe admite que el Newcastle se quedó sin fuerzas contra el Manchester City tras un brillante comienzo en la eliminatoria de la FA Cup
Howe elogia a los campeones tras la derrota
El City se aseguró su pase a los cuartos de final de la FA Cup con una contundente victoria por 3-1 sobre el Newcastle United en St James' Park el sábado por la noche. A pesar del buen comienzo de los locales, que vieron cómo Harvey Barnes abría el marcador en el minuto 18, el actual campeón respondió con frialdad.
Savinho restableció la igualdad para el City poco antes del descanso, preparando el terreno para una segunda parte dominante. La remontada fue liderada por Marmoush, que adelantó a los visitantes solo dos minutos después de la reanudación y duplicó su cuenta en el minuto 65 para sellar el resultado y asegurar el pase del City a los cuartos de final.
Reflexionando sobre la derrota, el entrenador del Newcastle, Howe, reconoció que la intensidad inicial de su equipo resultó imposible de mantener frente al vigente campeón. «Hicimos un buen comienzo, realmente bueno durante media hora. Probablemente sucedieron dos cosas: no pudimos mantener nuestra energía inicial, pero ellos también jugaron muy bien. Tenemos que aceptarlo», declaró Howe a TNT Sports en su valoración posterior al partido.
Impacto físico y calidad de la ciudad
Los Magpies se mostraron muy acertados en los primeros compases del partido, pero a medida que avanzaba la primera parte, la diferencia en la retención del balón se hizo evidente. Howe señaló que las exigencias físicas del equipo de Pep Guardiola, que presionaba muy arriba, acabaron pasando factura a su equipo, que tuvo dificultades para mantener el ritmo a medida que el partido avanzaba hacia la segunda parte.
«Creo que nos quedamos sin fuerzas, sin duda en la segunda parte, pero también hacia el final de la primera», explicó Howe, destacando la posesión del balón del City, que fue del 63 %. «Hay que reconocer que fueron un equipo muy bueno. Necesitábamos el balón para intentar generar presión, pero no pudimos conseguirlo», explicó Howe, destacando la posesión del balón del City, que fue del 63 %. « Hay que reconocer que ellos fueron un equipo muy bueno. Necesitábamos el balón para intentar generar presión, pero no pudimos conseguirlo», explicó Howe, destacando el 63 % de posesión del City. «El público ha estado magnífico hoy. No han tenido mucho que celebrar después de ese periodo inicial, pero se han mantenido a nuestro lado y nos han animado al final. Los necesitaremos para la Champions League».
Guardiola elogia la histórica actuación
Mientras el Newcastle se preguntaba qué podría haber pasado, Guardiola elogió la actuación de su equipo. El entrenador catalán, que lleva casi una década en Manchester, sugirió que esta victoria fue una de las más impresionantes que ha presenciado en St James' Park, alcanzando los cuartos de final de la competición por novena vez en diez temporadas.
«En Leverkusen también teníamos un equipo fuerte, pero hoy hemos ganado, así que está bien. Fue una buena decisión y, cuando pierdo, es una mala decisión», dijo Guardiola. «Esta es la mejor actuación que hemos tenido en este estadio desde que llevo aquí una década. Eso es consistencia y por eso estoy orgulloso».
También reservó elogios especiales para sus estrellas individuales: «Estoy feliz por él, porque estuvo lesionado durante mucho tiempo y necesita tiempo para dar lo mejor de sí mismo. Hoy fue el capitán y se lo merece», dijo sobre John Stones, antes de añadir sobre Savinho: «¡Qué extremo! Uno contra uno, es muy peligroso».
Trippier mira hacia Barcelona
Kieran Trippier se hizo eco de los sentimientos de su entrenador con respecto al cambio de rumbo tras la primera media hora. El veterano defensa admitió que, una vez que el City encontró su ritmo, el equipo local poco pudo hacer para frenar la marea, especialmente tras una agotadora campaña nacional que ha puesto a prueba hasta el límite la profundidad de la plantilla del Newcastle.
«Creo que los primeros 30 minutos los hicimos bien. El City es un equipo de primera y hoy tenemos que aceptarlo. El City empató el partido y, dada su calidad, intentamos presionarles, pero hoy no hay excusas, nos ha ganado el mejor equipo. Ahora tenemos que centrarnos en el martes. Los aficionados siempre han estado con nosotros en los buenos y malos momentos y estarán ansiosos por enfrentarse al Barcelona. Será un gran acontecimiento», concluyó Trippier.
