Getty Images Sport
Traducido por
Ecuador sorprendió a Alemania y avanzó a los dieciseisavos del Mundial tras superar una polémica inicial con el VAR
Los sudamericanos remontan el partido
Leroy Sané abrió el marcador para Alemania tras un pase preciso de Florian Wirtz a los dos minutos. Ecuador protestó airadamente después de que el VAR descartara una posible falta de Aleksandar Pavlović en la jugada anterior. Con esa decisión como impulso, el equipo de Sebastián Beccacece respondió con fuerza: Nilson Angulo empató y, sobre el final, Gonzalo Plata cabeceó un córner para sorprender a los opacos líderes del grupo.
- AFP
Plata elogia el apoyo expreso
La histórica victoria desató una celebración desenfrenada entre los aficionados vestidos de amarillo en las gradas. Al reflexionar sobre este logro, Plata afirmó: «Teníamos muchas ganas de que llegara este momento antes de que comenzara el Mundial. Hoy se vive de forma diferente porque lo pasamos muy mal en los dos primeros partidos.
Es mejor así; ha sido una experiencia de aprendizaje y ahora avanzamos con más ganas de gloria. Este equipo cree en sí mismo y los 26 jugadores darán todo por Ecuador.
«Hemos llenado estadios por todas partes; nuestra afición nos ha hecho sentir como en casa. Se lo merecen. Han cumplido y nos han motivado».
El seleccionador Beccacece añadió: «No se trata de lo que signifique para mí; esto es para la gente. Los jugadores les han regalado esta clasificación. Que lo celebren y lo disfruten».
Alemania lamenta su mal partido
A pesar de la derrota, Alemania terminó primera de grupo por diferencia de goles sobre Costa de Marfil. Pese a ello, el rendimiento del equipo recibió duras críticas de sus propios responsables. El capitán Joshua Kimmich declaró a la ARD: «Empezamos bien, pero luego perdimos el balón con demasiada facilidad y no dejamos de darles oportunidades. Se lo pusimos fácil y les permitimos meterse en el partido. En la segunda parte, la derrota fue merecida».
El delantero Denis Undav coincidió: «Ecuador fue más agresivo e incisivo. Debemos aprender y sacar conclusiones. No fuimos directos ni creamos muchas ocasiones».
- AFP
Se aclara el formato de la fase eliminatoria
Ecuador avanzó como uno de los mejores terceros y llegó a los octavos de final por segunda vez en su historia. Ahora podría enfrentar a Inglaterra en un duelo que pondrá a prueba su disciplina táctica. El equipo de Julian Nagelsmann debe corregir su complacencia defensiva y afinar su precisión técnica de cara al partido del lunes en Boston.