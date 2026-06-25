Ecuador remontó 2-1 a Alemania y avanzó a los dieciseisavos del Mundial: Plata marcó el gol decisivo

90+2' — Undav estuvo a punto de empatar, pero su zurdazo impactó en la red exterior.





77' - ¡ECUADOR MARCA EL SEGUNDO, PLATA! Corner desde la derecha, Kevin Rodríguez cabecea y, en el primer palo, el delantero del Flamengo burla a Neuer con el pie, poniendo el 2-1 que significaría la clasificación.





75' – Tah evita el remate de Kevin Rodríguez desde el área.





74' – Sané se escapa hacia Galíndez, pero remata directo a sus pies.





72' - Gran ocasión de Ecuador: Caicedo lanza un pase profundo a Rodríguez, que dribla a Neuer; el balón llega al área para Plata, cuyo remate a dos pasos se marcha alto.





62' – Neuer detiene un disparo repentino de Enner Valencia.





46' - Penalti señalado y luego anulado por el VAR a Alemania: falta previa de Sané sobre Vite.





9' - ¡EMPATE DE ECUADOR, ÁNGULO! Vite recupera en el centro del campo, asiste al extremo del Sunderland, que con un gran disparo con la derecha desde fuera del área bate a Neuer y pone el 1-1.





2' - ¡GOL RÁPIDO DE ALEMANIA, SANÉ! Primer tanto en un Mundial para el jugador del Galatasaray: gran jugada de Pavlovic, que con un sombrero —en el que arriesga al levantar demasiado la pierna sobre la cabeza de Pedro Vite— cede a Wirtz en la esquina del área; el balón llega al ex del Bayern, que remata con precisión y pone el 1-0.