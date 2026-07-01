Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Ecuador: el seleccionador Sebastián Beccacece dimite tras la eliminación ante México; su dimisión ya es oficial

Ecuador
World Cup
S. Beccacece

Asumió el cargo en agosto de 2024, tras clasificarse al Mundial como segundos en la eliminatoria sudamericana, detrás de Argentina.

Tras la derrota ante México, que avanzó a octavos del Mundial, el seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, renunció al cargo menos de dos años después de su llegada.

  • EL ANUNCIO EN LA TELEVISIÓN

    Tras quedarse en el vestuario con sus jugadores al final del partido —que terminó 0-2 en la primera media hora y en el que Hincapié fue expulsado en el descuento—, el entrenador argentino anunció su decisión ante los medios: «Nos hubiera gustado hacer más, pero en el fútbol mandan los resultados. En el fútbol mandan los resultados y hoy me despido con gratitud y paz, tras darlo todo».

    • Anuncios

  • LOS RESULTADOS

    Sebastián Beccacece, tras dejar el Elche, aceptó dirigir a Ecuador. Bajo su mando, la Tricolor se clasificó para el Mundial 2026 al terminar segunda del grupo sudamericano, solo detrás de Argentina, tras vencer en la última jornada a los campeones del mundo y empatar 0-0 en casa con Brasil.

  • UN RECORRIDO IMPORTANTE

    Tras unaracha de 19 partidos oficiales sin perder en los amistosos previos al Mundial, Ecuador debutó con derrota ante Costa de Marfil. Gracias a los cuatro puntos sumados contra Curazao y Alemania, alcanzó los dieciseisavos de final, su segundo mejor resultado histórico tras los octavos de 2006.