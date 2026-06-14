Entre las selecciones de este Mundial más preocupadas por la defensa destaca Ecuador, dirigida por el argentino Sebastián Beccacece. Exayudante de Sampaoli, inició su carrera en la Universidad de Chile y ha trabajado sobre todo en clubes argentinos, además de unos meses en el Elche español. Antiguo colaborador de Sampaoli, le siguió en casi todas sus etapas, tanto en clubes como en la selección, antes de separarse de él hace poco menos de diez años para iniciar su carrera como entrenador principal. Dirige a Ecuador desde agosto de 2024 y tambiéntiene pasaporte italiano por la ascendencia paterna.
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Ecuador, de Pacho y Caicedo a Estupinan y Kendry Páez: el seleccionador Beccacece apuesta fuerte por la defensa
EL PUNTO FUERTE: LA DEFENSA
El punto fuerte de Ecuador es su defensa: solo ha encajado 5 goles en 18 partidos de clasificación para el Mundial. Tres jugadores destacan: Joel Ordóñez (Club Brujas), William Pacho (PSG) y Piero Hincapié (Arsenal). Los dos primeros se midieron hace semanas en la final de la Liga de Campeones, que ganó el equipo de Luis Enrique. Ordóñez destaca por explosividad, Pacho por físico y velocidad, y Hincapié —ex del Bayer Leverkusen— por técnica y versatilidad: de tres atrás, juega como central; de cuatro, se recula como lateral izquierdo.
LOS «ITALIANOS» DE ECUADOR
Según la disponibilidad de jugadores, el seleccionador Beccacece opta por un 3-4-3 o un 3-5-2. Además de los tres defensas, Moisés Caicedo es clave: un centrocampista con libertad para sumarse al ataque, algo que no siempre tiene en el Chelsea. En la banda izquierda destaca el milanista Pervis Estupiñán, quien marcó tras ingresar desde el banquillo en el último amistoso contra Guatemala. En ataque se suma John Yeboah, autor de 10 goles en el ascenso del Venezia a la Serie A. La constante es Enner Valencia, que a sus 36 años disputará su tercer Mundial y es el máximo goleador histórico de Ecuador en la competición con 6 tantos.
TALENTOS Y SORPRESAS
No pierda de vista a Kendry Páez: el Chelsea pagó 10 millones por este mediocampista nacido en 2007. Tras un primer semestre complicado en el Estrasburgo, ahora juega cedido en River Plate. Puede actuar como extremo, mediapunta o segundo delantero, y el Mundial le brinda la oportunidad de relanzar su carrera. Como posible revelación, atento a Denil Castillo, del Midtjylland (2004): un centrocampista que lucha por la titularidad y que la pasada temporada marcó 5 goles y dio 4 asistencias.