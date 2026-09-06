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«Echo de menos mi pelo largo»: Erling Haaland se sincera sobre su drástico nuevo look y la histórica victoria de Noruega sobre Brasil en el Mundial
Haaland, de cabeza, acerca al City al liderato
El potente cabezazo de Haaland a centro de Antoine Semenyo aseguró una ajustada victoria sobre el Coventry en el Etihad Stadium el sábado. El resultado mantiene el pleno de victorias del City en sus tres primeros partidos de la Premier League esta temporada. El encuentro también contó con el debut como titular del fichaje de 125 millones de libras Enzo Fernandez, mientras que el recién llegado en verano Elliot Anderson llevó la batuta al completar 155 pases acertados durante todo el partido.
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Noruega explica su nueva imagen
Después de lucir un corte de pelo corto desde el inicio de la temporada, Haaland habló sobre su drástica transformación visual durante una entrevista posterior al partido con ESPN Brasil. El delantero noruego admitió: "Es mucho más fácil. Creo que era el momento de un cambio. Me gusta. Claro que echo de menos mi pelo largo, pero era el momento de un cambio y, hasta ahora, lo he disfrutado. Volverá a crecer y será largo otra vez, eso espero".
Al prolífico atacante también le preguntaron por su doblete decisivo contra Brasil, y se disculpó en tono de broma por haber eliminado al gigante sudamericano de la Copa del Mundo. Añadió: "Fue un partido especial para Noruega, porque la última vez que jugamos en la Copa del Mundo también fue contra Brasil, y Noruega es el único equipo al que Brasil nunca ha ganado. Así que fue especial".
Haaland continuó: "Por supuesto que fue un partido especial. Ganamos, fue increíble, fue el mejor partido que hemos jugado en nuestra historia por la manera en que controlamos el juego. Y, por supuesto, es especial jugar contra una gran nación, el país del fútbol, donde todo el mundo siente pasión por este deporte. Fue especial, es un gran recuerdo y, una vez más, lo siento. Siento la derrota, pero así es el fútbol".
Un delantero respalda la reconstrucción de Maresca
Con el City afrontando una importante reestructuración táctica y de plantilla bajo las órdenes de Maresca, el delantero talismánico respaldó fichajes de relumbrón como Fernandez y Anderson para asumir el peso de la expectación. Haaland concluyó: «El tiempo lo dirá. Tenemos muchos jugadores nuevos que conocen el nivel. Enzo Fernandez sabe lo que hace falta para ganar títulos, ya estaba jugando en la Premier League y encajó de inmediato en el equipo.
«Lo mismo con Elliot Anderson: jugó en la Premier League durante mucho tiempo, ha jugado con la selección de Inglaterra, así que sabe lo que es jugar en un gran club. Tenemos que intentar construir algo, intentar hacer que se sientan lo más bienvenidos posible, igual que hicieron conmigo cuando llegué al City. Entré en el equipo, di resultados, y eso es lo que esperas de los grandes jugadores».
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Se avecina una durísima triple prueba
El equipo de Maresca centra ahora su atención en la competición europea con un viaje a Oporto para su estreno en la Champions League. Después, el gigante de la Premier League viajará a Old Trafford para un trascendental derbi de Mánchester antes de recibir al Norwich City en la tercera ronda de la Carabao Cup. Afrontar tres competiciones distintas en dos semanas supondrá un examen inmediato para la renovada plantilla del City y para su impulso de inicio de temporada.
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