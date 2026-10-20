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«¡Echadme la culpa de todo!»: La emotiva confesión de Cristian Chivu sobre el Inter de Milán antes del duelo contra el Shakhtar
Chivu defiende a su plantilla antes de una prueba europea decisiva
El entrenador del Inter de Milán, Cristian Chivu, compareció ante los medios en el Inter Training Center junto a Alessandro Bastoni en la víspera de su partido de la Champions League contra el Shakhtar Donetsk. El Inter recibe al campeón ucraniano en San Siro con la intención de resarcirse de la trepidante derrota por 4-3 ante el Club Brujas en la segunda jornada.
Aunque el Inter sigue invicto en sus siete enfrentamientos europeos con el Shakhtar, Chivu pidió concentración tras dos derrotas en los primeros compases de la competición europea.
«Ahora mismo, después de perder dos partidos, solo debemos pensar en mañana: la prioridad es ganar un partido antes que nada, el de mañana», afirmó Chivu.
- Getty Images Sport
El entrenador exige a los críticos que le culpen a él y no a los jugadores
Chivu protegió en repetidas ocasiones a su plantilla de las críticas externas y asumió toda la responsabilidad por los malos inicios de partido y los errores defensivos. «Soy el culpable de todo lo que no funciona», declaró Chivu. «Nunca señalo a mis jugadores. Asumo la responsabilidad de lo que ocurre en el campo».
«Me alegra que un jugador asuma su responsabilidad, pero el primer culpable soy yo: quizá no soy capaz de transmitir lo que hace falta».
«El entrenador debe ser el principal culpable», añadió. «Tengo que mejorar antes que nadie».
Chivu explica la mentalidad familiar y rechaza los relatos dramáticos
Al hablar de cómo gestiona al grupo para dar la vuelta a los partidos en el descanso, Chivu comparó su relación con la plantilla con la vida familiar. «Hablo en voz baja, levanto la voz, me río y bromeo, pero hago lo mismo que en casa con mis hijos», reveló Chivu. «El cariño que siento por mis jugadores es muy parecido al que siento por mi familia».
Chivu rechazó las críticas sensacionalistas: «Tampoco quiero que las derrotas se conviertan en un drama; no lo son ni lo serán».
«Tengo la sensación de que nosotros tenemos obligaciones y otros no... Tengo que tranquilizarlos y ellos hacen todo lo posible», señaló.
- AFP
El Inter busca una victoria crucial en San Siro
Chivu reconoció la calidad del Shakhtar de Arda Turan, que llega a Milán en un gran momento tras encadenar cinco victorias en todas las competiciones.
Sin embargo, el Inter busca apoyarse en su dominio histórico sobre el Shakhtar Donetsk: solo ha encajado un gol en sus siete enfrentamientos anteriores en competiciones europeas.
El Inter de Milán recibe al Shakhtar Donetsk el miércoles a las 20:00 (hora de verano británica).
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