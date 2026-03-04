EA Sports FC 26: los mejores jugadores jóvenes: delanteros, centrocampistas, defensas y porteros con mayor potencial en el modo Carrera

Si vas a empezar una nueva partida en el modo Carrera deEA Sports FC 26, solo tienes que pensar en el futuro, lo que significa fichar a los mejores jugadores jóvenes disponibles. Tanto si eres un gran club que busca asegurarse el talento del próximo Lionel Messi como si eres un equipo más pequeño que busca obtener beneficios sirviendo de trampolín, comprar jugadores jóvenes con gran potencial es un aspecto clave del juego.

Aquí, GOAL te presenta a los mejores jugadores jóvenes para fichar en cada posición, desde delanteros y centrocampistas hasta defensas y porteros, para ayudarte a empezar con buen pie en el modo Carrera.

CLAVE:POS = Posición | CR = Calificación actual | PR = Calificación potencial

