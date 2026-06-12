Este es el mensaje del delantero de 40 años, exjugador del Inter y del Roma:





Queridos niños de Bosnia y Herzegovina,

solo tengo un mensaje para vosotros.

Nada es imposible.

Nada.





Ser bosnio es un privilegio. Lo digo como alguien que cumplió su sueño y también como el niño que sobrevivió a la guerra y pudo haber tenido otro destino.





No me gusta recordar el asedio de Sarajevo, pero debéis saber cómo fue. Tenía seis años cuando empezó. Al sonar las primeras sirenas, mi madre me cogió y nos escondimos detrás del zapatero. Así comenzó un asedio de cuatro años. No entendíamos lo que pasaba, pero vivíamos aterrorizados. Cuando nuestra casa se volvió peligrosa, nos mudamos al piso de mis abuelos: unos 40 metros cuadrados donde dormíamos 15 —primos, tíos— en el suelo.





Jugábamos al Monopoly. ¿Lo conocéis? Salir era peligroso; los francotiradores rodeaban la ciudad, así que mis primos y yo nos sentábamos en el balcón y jugábamos durante horas. Oíamos sirenas y bombas. A veces la tierra temblaba y las fichas se esparcían por el suelo.





Pero, mientras jugábamos, nos perdíamos en el juego y, durante unos minutos, olvidábamos la guerra.





Olvidábamos que el mundo se derrumbaba a nuestro alrededor.





Por un instante, éramos solo niños.





Aun así, nuestros padres sabían que no podían encerrar a un niño durante cuatro años. En los momentos de relativa calma, mi madre abría la puerta y salíamos a jugar con los demás niños del barrio.





Nunca olvidaré su expresión al abrir: una sonrisa tímida, feliz de verme jugar, pero con la mirada preocupada por si no volvía.





A veces debíamos salir: el agua se acababa y había que hacer fila con los cubos en la calle. Sin ascensor ni electricidad, subíamos tres, cuatro, seis pisos. También escaseaba la comida. Nuestros padres arriesgaban la vida para conseguirnos comida. A veces caían del cielo cajas llenas de comida; las llamábamos nuestras cajas de comida. No sabíamos de dónde venían y no nos importaba. Eran raciones militares que, para nosotros, sabían increíblemente bien. Cuando siempre comes lo mismo, la mantequilla de cacahuete parece un regalo del cielo.





Al final sobrevivimos. Aún me sorprende nuestra fuerza. Solo éramos niños. La guerra no tenía sentido. Toda esa gente inocente asesinada, ¿para qué?





Por dinero, poder y ego.





Por nada.





Cuando hoy oigo hablar de guerra en las noticias, me siento mal.





No la quiero ver en ningún lado.





Por alguna razón, los adultos nunca aprenden.





Tenía casi 10 años cuando terminó el asedio. No pensaba ser futbolista.





Todo parecía imposible. Todo estaba destruido: los campos de fútbol que ven hoy quedaron arrasados por las llamas. Seguí jugando solo porque me gustaba. Mi padre me llevaba a un gimnasio escolar donde entrenaba los primeros meses. Al final limpiaron el campo y trazaron las líneas blancas sobre la tierra quemada.





Mi padre, que entonces repartía pasteles y pan, dejaba su ruta para llevarme a los entrenamientos. Durante el trayecto, me repetía que fuera amable y tratara a todos por igual, sin importar su origen o ocupación. Nunca lo olvidé. Él había jugado en categorías inferiores y era mi héroe. Cada vez que bajaba del coche, me daba un plátano y me decía: «Buena suerte, hijo».





Los fines de semana veíamos juntos los partidos por televisión —un descanso de las telenovelas mexicanas que veía con mi madre—. Entonces la Serie A era la mejor liga. ¿Han oído hablar de Shevchenko, el delantero del Milan? Adoraba a «Sheva» y soñaba con Italia. Para mí era un país de cuento de hadas al otro lado del mundo. Jugar allí parecía irreal. Solo quería debutar con el primer equipo del Zeljeznicar. Un entrenador me llamaba Sheva porque era rubio y marcaba muchos goles. Me parecía bien.





A los 19 años un entrenador me ofreció ir a la República Checa. No quería dejar Bosnia, pero me prometió más oportunidades. Aún no sabía cuál era mi sueño; solo quería mejorar. Confíaba en mí y mi mente era mi mayor fortaleza. Al llegar a Teplice me dije: «Edin, trabaja más que ellos o te irás».





Me ficharon por 25 000 euros.





Dos años después firmé con el Wolfsburgo y, al enfrentar al Milan, intercambié la camiseta con Sheva.





Después me fichó el Manchester City por 37 millones.





Después fiché por la Roma.





Crecí en medio de la guerra. De pronto, parecía un cuento de hadas.





Nada es imposible.





Ni siquiera llevar a Bosnia al Mundial.





¿Os acordáis de 2014? Quizá muchos aún no habíais nacido, pero ese día fue el más bonito de nuestra vida.





El partido decisivo fue en un viejo estadio de Lituania. Al pitido final, un grupo de bosnios saltó las vallas de dos metros y corrió hacia el campo. Me di la vuelta y los vi correr hacia nosotros y pensé: «Dios mío, están locos».





Luego vi a un chico que corría más despacio, cojeando hacia mí con lágrimas en los ojos.





Era mi padre.





Le pregunté: «Papá, ¿qué ha pasado?».





Me dijo: «Me torcí el pie al caer, pero ya no me duele». Nos abrazamos y lloramos.





Por desgracia, en Brasil no tuvimos suerte: marqué un gol a Nigeria que debió subir al marcador, pero entonces no había VAR y nos eliminaron en la fase de grupos. Aun así, nuestro pequeño país jugó en el Maracaná y mostró al mundo quiénes somos.





Y ahora hemos vuelto.





Cumplí 40 en marzo y aún no lo he celebrado: era Ramadán y teníamos los partidos contra Gales e Italia, así que decidí que ESTO sería mi fiesta.





Recuerdo que perdíamos 1-0 contra Gales y miré el marcador.





85:00





Pánico, se acababa el tiempo.





Entonces llegó un córner; un chaval me marcaba y pensé: «¡Genial!». Desvié el balón a la red y, mientras lo celebraba, recordé que había lanzado cuatro tandas de penaltis en mi carrera y las había fallado todas.





Por suerte, nuestros jóvenes saben lanzar penaltis; no se lo piensan tanto como nosotros, los veteranos.





Contra Italia en Zenica le tenía miedo a Donnarumma: es enorme. No sé si le habría marcado en los penaltis, pero en el último minuto de la prórroga me lesioné el hombro derecho y tuve que salir. No vi nuestro primer penalti porque el fisioterapeuta aún me vendaba el brazo. Sentado en el banquillo, los entrenadores me tapaban la vista. Al entrar el balón, oí el rugido de la multitud y pensé...





Quizás sea suerte; no miro, solo quiero oír a la multitud, a mi gente.





Italia falló. El ruido era ensordecedor.





Cuando fallaron otro, el ruido fue una locura. Rezaba sin parar; solo veía las espaldas de nuestros entrenadores.





Cuando Esmir se preparó para lanzar el penalti decisivo, el entrenador se giró y dijo: «Yo tampoco puedo mirar».





Se me acercó y me abrazó fuerte. Pegamos las cabezas, cerramos los ojos y escuchamos...





Y entonces retumbó un sonido extraño.





Oímos el golpe de Esmir contra el balón.





La multitud exclamó: «Ahhhhhhh...»





Gigi la rozó con un dedo.





El público gritó: «Ohhhhhh...»





El estadio calló un instante, la milésima de segundo más larga de mi vida.





Y luego... una explosión.





Gritos, bengalas, humo y fuegos artificiales; gente saltando. Todo el banquillo corrió al campo. Abracé a mi entrenador con más fuerza, miré al cielo y lancé el grito más potente de mi vida.





«AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!»





Así durante 20 segundos.





Nuestro pequeño país volvía al Mundial.





Llegar hasta aquí nunca ha sido fácil. A los 40 años, con la espalda dolorida al día siguiente y la necesidad de analgésicos, mi cuerpo a veces protesta.

Recuerdo las fiestas que me perdí, los meses lejos de la familia, los veranos de torneos mientras mis amigos tomaban cócteles en la playa. Es duro, y las críticas aún duelen. Pero cuando salgo al campo, sigo siendo un niño, con mariposas en el estómago y estrellas en los ojos.





Y siempre vuelvo a lo mismo.





Vale la pena.





Todo.





Sin los momentos malos, los buenos nunca llegan.





Cuando vencimos a Italia, saludé a los compañeros con los que jugué en la Serie A y busqué a mi familia en las gradas. Besé a mi mujer y abracé a mis padres: sin ellos nada habría sido posible.





Aquella noche en Zenica fue increíble. Cuanto más lejos estoy de Bosnia, más la amo. Han pasado 20 años; nueve de ellos en Italia. Mis hijos nacieron en Roma, mi segundo hogar. Pero cuando visito a mis padres en Sarajevo y mi madre cocina, nos reunimos y soy muy feliz. Al ponerme esta camiseta, mi corazón late distinto.





Juego para mi gente, para los chicos y chicas de las calles de Sarajevo y para todas las culturas y religiones que hacen hermoso nuestro país, pese a quienes aún intentan dividirnos.





Nunca lo conseguirán.





No es por nuestra culpa; nunca aprendemos. Es culpa vuestra, chicos, porque nunca cambiáis.





Así que, hacedme un último favor, ¿vale?





Da igual que viváis en Sarajevo, Roma o Saint Louis, o que seáis musulmanes, judíos, católicos u ortodoxos...





No olvidéis nunca de dónde venís.





Sois bosnios. El mundo está a vuestros pies.





Os quiero.





Con cariño,





Edin



