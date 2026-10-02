El final de una época, de un ciclo irrepetible, de una leyenda. Edin Dzeko lo había anunciado y esta noche, en el duelo contra Suecia, vistió por última vez la camiseta de Bosnia y Herzegovina, en el estadio Bilino Polje de Zenica, fatal para Italia y decisivo para que el mejor futbolista bosnio de la historia conquistara el segundo y último Mundial de su carrera. Una decisión dolorosa, tomada a los 40 años y después de 151 partidos.
Dzeko deja la selección y hace llorar a toda Bosnia: el adiós del más grande de siempre, con gol anulado por el BAR
EL SALUDO
Con un mensaje íntimo, cargado de gratitud y emoción, el Cisne de Sarajevo dejó en las redes sociales las palabras de su despedida:"A veces me preguntaba cuándo llegaría este momento... Pero nunca imaginé lo emocionado que estaría al escribir estas palabras. El 2 de octubre, contra Suecia, jugaré mi último partido con nuestra selección nacional. Nada en mi carrera se ha comparado jamás con el orgullo que he sentido cada vez que me he puesto esa camiseta. Nada. Era mi sueño de infancia, un sueño que me ha acompañado en cada una de las 151 ocasiones en las que he tenido el honor de representar a mi país en un campo de fútbol. Siempre estuve orgulloso de hacerlo, igual que la primera vez. Han pasado casi veinte años desde aquel partido contra Turquía. Han cambiado muchas cosas, y yo también he cambiado, pero mi amor por esta camiseta nunca lo ha hecho. Ahora siento que ha llegado el momento de dar un paso al lado. Si he llegado a los 40 años con la selección nacional, es porque de verdad lo he dado todo lo que tenía. Cada vez. Todo. Jugar para mi nación ha sido la oportunidad más emocionante que el fútbol me haya dado jamás. La sensación que sentí aquella noche contra Gales, y luego en Zenica contra Italia en marzo, permanecerá para siempre en mi corazón. Ver a mi gente celebrar por las calles de nuestras ciudades ha sido otro regalo increíble que el fútbol me ha dado. Habrá tiempo para dar las gracias a todos los que han estado a mi lado y me han apoyado durante este maravilloso viaje. Por ahora, espero que estén ahí esa noche contra Suecia, para que podamos compartir una emoción más... Porque cada una de estas increíbles experiencias ha sido algo que hemos vivido juntos. Y así es como quiero vivir mi última noche representando a mi país: con todos vosotros a mi lado, vistiendo la camiseta que he amado desde que era un niño, y la camiseta que amaré el resto de mi vida".
EL SÍMBOLO
Edin Dzeko, actualmente en el Schalke 04 de la Bundesliga, representa la historia de Bosnia y Herzegovina. El exjugador de Roma e Inter no solo ha sido el máximo goleador, el hombre de los tantos decisivos o el capitán, sino que ha sido el rostro de la redención de todo un pueblo. Criado entre los escombros y las sirenas de la Sarajevo de los años 90, su trayectoria humana y deportiva ha encarnado la dignidad y las ganas de renacer de una nación herida. Cuando Bosnia logró la histórica clasificación al Mundial de Brasil 2014, el punto más alto en la historia del fútbol bosnio hasta 2026, ahí estaba él liderando el ataque, igual que el pasado marzo, en Zenica contra Italia.
LA DESPEDIDA Y EL GOL ANULADO
En el minuto 11 del partido contra Suecia, el grupo de aficionados "BH Fanaticos" reservó una ovación y una exhibición coreografiada como tributo al dorsal número 11 que Dzeko llevó durante toda su carrera en la selección. Una pena el gol anulado por el VAR en la primera parte, que podía haber sellado la despedida. La Federación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina lanzó un llamamiento a todos los espectadores para que no abandonaran el estadio inmediatamente después del final del partido: toda la ceremonia oficial, incluida una guardia de honor, la entrega de homenajes de reconocimiento y algunas sorpresas, se llevó a cabo solo después del pitido final. Una gran campaña humanitaria, organizada en colaboración con la asociación Pomozi.ba añadió además un toque especial a la velada. Se invitó a los aficionados a llevar un peluche al estadio: solo después del final del partido, cuando el locutor del estadio dé la señal y el capitán inicie su vuelta de honor, los peluches fueron lanzados desde las gradas mientras saluda al público; posteriormente serán donados a hogares infantiles de toda Bosnia y Herzegovina
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