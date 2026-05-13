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Dusan Vlahovic, en la mira del Atlético de Madrid, se prepara para fichar como agente libre
El Atlético se perfila como destino sorpresa
Los seguidores de la Juventus temen que Vlahovic fiche por el Atlético de Madrid. Su contrato acaba el 1 de julio, así que puede negociar con clubes extranjeros y un intermediario ya contactó al equipo español para proponer el traspaso.
Diego Simeone admira a los delanteros físicos y letales, y Vlahovic encaja en ese perfil. Aunque la Juve confía en llegar a un acuerdo, el interés de clubes top indica que el jugador de 26 años valora seriamente marcharse de la Serie A.
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Obstáculos en las negociaciones contractuales
Las negociaciones entre la Juventus y su delantero estrella se han estancado por las expectativas salariales. Según Calciomercato.com, Vlahovic pide 8 millones de euros por temporada, mientras que el club solo ofrece 6 millones para contener su masa salarial.
La brecha resulta mayor si se considera que su salario actual, fijado en un contexto económico distinto para el club, era de unos 12 millones anuales. Por eso, la propuesta de Juventus equivale a un recorte del 50 %. Esta diferencia económica es el principal escollo para la renovación.
Los pesos pesados siguen de cerca la situación
El Real Madrid no es el único club que sigue a Vlahovic. Si el serbio sale al mercado como agente libre, podrá elegir entre las mejores ligas de Europa. Bayern de Múnich y Barcelona lo ven como una solución ofensiva a largo plazo.
En la Premier League, Arsenal, que ya lo quiso en 2022, sigue atento. También AC Milan, opción que permitiría al delantero quedarse en Italia pero cambiar de rival en la lucha por el Scudetto.
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Las exigencias de los agentes aumentan la complejidad
Más allá del salario del jugador, se deben considerar los honorarios y comisiones de los agentes. Se informa que el entorno de Vlahovic exige una comisión considerable para renovar con la Juventus. Estas exigencias son más fáciles de cumplir cuando un jugador ficha como agente libre, pues el club se ahorra decenas de millones en derechos de traspaso.