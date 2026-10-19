Duro revés para el Manchester City: Antoine Semenyo estará dos meses de baja por una lesión de rodilla

El Manchester City ha sufrido un duro revés después de que Maresca confirmara que Semenyo podría estar hasta ocho semanas de baja. El internacional ghanés sufrió una lesión de rodilla durante la trabajada victoria por 3-2 ante el Ipswich Town en la Premier League del sábado.

Semenyo entró desde el banquillo en los últimos minutos del partido disputado en el Etihad Stadium. Sin embargo, recibió un golpe poco después de saltar al campo y tuvo que retirarse cojeando por el túnel al pitido final.

Su prolongada ausencia supone un importante contratiempo para el club de Mánchester. Maresca tendrá ahora que afrontar un apretado calendario de partidos nacionales y europeos sin una de sus opciones más dinámicas en ataque.