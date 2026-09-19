El Arsenal ofreció una de sus actuaciones colectivas más flojas de los últimos tiempos. El campeón de la Premier League vio destruido su pleno de victorias en todas las competiciones con una derrota por 3-0 ante el Brighton.

En su 125º aniversario, el Brighton fue, sencillamente, demasiado intenso para que el Arsenal pudiera hacerle frente desde el primer minuto. Al descanso, el Arsenal ya perdía por dos goles tras los disparos lejanos de Pascal Gross y Charalampos Kostoulas. El partido quedó prácticamente sentenciado al inicio de la segunda parte, cuando Chema Andres marcó de cabeza, poniendo el broche a una actuación inofensiva del equipo de Arteta. Cuando el encuentro entró en el tiempo añadido con 3-0 en el marcador, se vio a aficionados frustrados del Arsenal abandonando el estadio.