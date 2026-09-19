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Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traducido por

Duro revés para el Arsenal, ya que el Brighton desmantela al campeón de la Premier League con una exhibición dominante

Brighton vs Arsenal
Brighton
Arsenal
Premier League

El impecable arranque del Arsenal en la nueva temporada de la Premier League ha llegado a un final abrupto y sorprendente. El vigente campeón fue superado con claridad hoy por un Brighton & Hove Albion incansable, dejando al descubierto vulnerabilidades defensivas poco habituales y dejando al técnico Mikel Arteta importantes problemas que resolver antes del parón internacional.


  • El Arsenal sufre una sorprendente derrota ante el Brighton

    El Arsenal ofreció una de sus actuaciones colectivas más flojas de los últimos tiempos. El campeón de la Premier League vio destruido su pleno de victorias en todas las competiciones con una derrota por 3-0 ante el Brighton.

    En su 125º aniversario, el Brighton fue, sencillamente, demasiado intenso para que el Arsenal pudiera hacerle frente desde el primer minuto. Al descanso, el Arsenal ya perdía por dos goles tras los disparos lejanos de Pascal Gross y Charalampos Kostoulas. El partido quedó prácticamente sentenciado al inicio de la segunda parte, cuando Chema Andres marcó de cabeza, poniendo el broche a una actuación inofensiva del equipo de Arteta. Cuando el encuentro entró en el tiempo añadido con 3-0 en el marcador, se vio a aficionados frustrados del Arsenal abandonando el estadio.

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  • Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Cómo Hurzeler superó tácticamente a los campeones

    El Brighton no solo ganó al Arsenal, sino que lo hizo con el tipo de dominio físico que normalmente se asocia al equipo de Arteta. Fabian Hurzeler dotó a su equipo de potencia en la carrera, utilizando a Diego Gomez y Maxim de Cuyper para dar vida a la presión. En el centro del campo, Yasin Ayari y Gross no dejaron de correr, mientras que Luka Vuskovic destacó por su brillantez en el juego aéreo en defensa.

    Esto permitió a los delanteros del Brighton presionar arriba, sabiendo que su línea defensiva podía encargarse de cualquier balón largo enviado por David Raya. Los locales sacaron partido de esa intensidad, marcando dos brillantes goles individuales desde lejos antes de que Andres cabeceara un córner cerrado de Gross.

  • Los errores defensivos le costaron caro al Arsenal

    Antes de hoy, el Arsenal solo había encajado un gol en la Premier League, lo que convierte este repentino colapso defensivo en un motivo de gran preocupación. Los dos primeros goles del Brighton llegaron desde fuera del área, pero los disparos fueron más fáciles porque los defensores del Arsenal no cerraron los espacios.

    Riccardo Calafiori y Gabriel tuvieron la culpa en el primer gol de Gross, mientras que Gabriel y Ezri Konsa no reaccionaron con la suficiente rapidez para frenar a Kostoulas. El Arsenal reculó en casi todas las situaciones, sufrió con una mala marca y no logró progresar con eficacia con el balón bajo presión ante un rival inspirado.

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    Pensando en el próximo parón internacional

    El próximo parón internacional no podría llegar en mejor momento para el Arsenal. Arteta espera que sus jugadores regresen en forma y frescos mientras buscan recuperar el impulso y solucionar la falta de efectivos en el costado derecho de la defensa. El Arsenal recibirá al Leeds el 10 de octubre, mientras que el Brighton intentará mantener su excelente estado de forma cuando viaje para medirse al Sunderland ese mismo día.