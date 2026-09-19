Duro golpe para Mauricio Pochettino: la joven promesa de la Bundesliga Noahkai Banks rechaza a la selección de Estados Unidos para jugar con Alemania

El codiciado defensa con doble nacionalidad Banks ha comprometido oficialmente su futuro internacional con Alemania. La Federación Alemana de Fútbol anunció la decisión el viernes, poniendo fin de manera definitiva a un largo pulso con Estados Unidos.

La noticia supone un revés importante para la estructura de la USMNT. La selección estadounidense presenta actualmente una preocupante falta de efectivos en el centro de la defensa, lo que hace que la pérdida del prometedor jugador de 19 años sea un golpe especialmente duro de encajar para el seleccionador Pochettino.

Junto al delantero con doble nacionalidad tunecina Louey Ben Farhat, del Karlsruher SC, Banks ha aceptado ahora una vía designada dentro del sistema de la selección alemana.