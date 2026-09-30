¡Duro golpe para Klopp con Alemania! Nico Schlotterbeck, baja para los partidos de la Liga de Naciones tras sufrir una lesión de tobillo en un entrenamiento

Klopp ha sufrido un frustrante contratiempo mientras continúa su búsqueda de una primera victoria al frente de la selección nacional. El central del Borussia Dortmund Schlotterbeck ha sido descartado oficialmente para los próximos partidos de la Nations League contra Serbia y Grecia. La DFB confirmó la noticia el miércoles por la tarde y reveló que el jugador, de 26 años, sufrió una lesión del ligamento lateral en el tobillo derecho durante los preparativos finales de la selección para su partido en Múnich.

La lesión se produjo durante una sesión de calentamiento que en principio iba a ser suave, con el defensa visiblemente dolorido y con el rostro desencajado por el dolor. Tras un examen inmediato sobre el césped por parte del equipo médico, Schlotterbeck se sometió a una resonancia magnética que posteriormente confirmó el diagnóstico.