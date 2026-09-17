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¡Duro golpe para Inglaterra! John Stones, baja contra el Inter de Milán y en el choque de la Nations League por lesión
Revés por lesión para Stones en el Inter
Stones estará un tiempo de baja después de que su nuevo club, el Inter de Milán, confirmara que el defensa ha sufrido una distensión en el muslo izquierdo. La lesión se produjo durante la reciente victoria por 5-3 del Inter sobre el Udinese el lunes, un partido que supuso la primera titularidad del jugador de 32 años con el gigante de la Serie A desde su mediático traspaso desde el Manchester City en julio.
Las evaluaciones médicas posteriores al partido han dejado un pronóstico desalentador tanto para el club como para el país. Se espera que el exjugador del Manchester City esté de baja un mínimo de tres semanas y media, aunque crece la preocupación en el departamento médico del Inter ante la posibilidad de que el periodo de inactividad se alargue hasta un mes completo.
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Tuchel se enfrenta a un quebradero de cabeza en defensa
El momento no podría ser peor para Tuchel, que se prepara para dar su convocatoria para los próximos compromisos tras el Mundial de Norteamérica el viernes. Inglaterra tiene previsto volver a la acción ante España en el estadio de Wembley el 26 de septiembre, antes de afrontar un exigente calendario de la Nations League. Inglaterra viajará para medirse tanto a la República Checa como a Croacia antes de cerrar la ventana internacional con un partido en casa ante los checos el 6 de octubre.
Perder a Stones supone un duro golpe para los cimientos tácticos que Tuchel esperaba construir. El central sigue siendo uno de los miembros más laureados y con más experiencia de la selección nacional, con 94 internacionalidades, una cifra que dentro de la actual plantilla solo supera el capitán Harry Kane.
Impacto en la campaña de Inglaterra en la Liga de Naciones
Las opciones de Inglaterra en la Nations League están ahora bajo escrutinio mientras se prepara para medirse a rivales de primer nivel sin su ancla defensiva. Stones fue clave durante el reciente Mundial, en el que participó en cinco ocasiones mientras Inglaterra lograba un tercer puesto. Su fiabilidad quedó subrayada por el hecho de que jugó todos y cada uno de los minutos tanto de los cuartos de final como de las semifinales, además de ser titular en el partido inaugural contra Croacia.
Para Stones, el foco pasa ahora por completo a la rehabilitación en Milán. En el mejor de los casos, no se verá al defensa sobre un terreno de juego hasta bastante después de que haya concluido el parón internacional de octubre. El jugador de 32 años había disputado cuatro partidos con el Inter antes del contratiempo, y estará frustrado porque su primera titularidad en Italia se vio interrumpida de forma tan abrupta.
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Stones y Calhanoglu se perderán el duelo en la cima de la tabla
Tanto Stones como Hakan Calhanoglu han sido descartados para el duelo de alto voltaje del Inter contra la Roma del sábado. El centrocampista turco se perdió la victoria entre semana ante el Udinese tras sufrir una distensión en el aductor del muslo derecho, y se une así al defensa inglés en la lista de bajas. El pulso en la parte alta de la tabla en el Stadio Olimpico enfrenta a un Inter segundo clasificado, empatado a 12 puntos con el líder Roma, que llega al partido con un pleno de cuatro victorias en cuatro jornadas.
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