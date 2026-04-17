Getty Images Sport
Traducido por
¡Duro golpe para el Manchester United! La lesión de Leny Yoro deja a Michael Carrick con un solo central para enfrentar al Chelsea
Una pesadilla de lesiones para el Yoro
Los Red Devils sufren una crisis en su defensa tras la lesión de Yoro, que se sumó a la lista de bajas. Según The Sun, el jugador de 20 años no viajó con el United a Londres desde Stockport, lo que hace temer que esté de baja mucho tiempo. En el club crece el miedo a que su temporada haya terminado.
- Getty Images Sport
El trío defensivo ya no está disponible
Los problemas del United empeoran: tres centrales más están de baja. Harry Maguire cumple un partido de sanción extra tras ser expulsado contra el Bournemouth por llamar «jodida broma» al cuarto árbitro, Matt Donohue. Además, el club no consiguió anular la roja a Lisandro Martínez por tirar del pelo a Dominic Calvert-Lewin en la derrota ante el Leeds.
Se perderá los duelos ante Chelsea, Brentford y Liverpool. Además, Matthijs de Ligt no juega desde el 30 de noviembre por una lesión de espalda. Esta acumulación de bajas deja a los visitantes con la defensa muy mermada, justo cuando intentan recuperarse de la derrota 2-1 en Old Trafford.
Heaven, la única superviviente
Sin Yoro, Maguire, Martínez ni De Ligt, Ayden Heaven queda como único central disponible. Probablemente forme pareja con Luke Shaw, con experiencia en la zaga de cuatro bajo Ten Hag. Esa reestructuración podría devolver a Dalot al once tras quedarse en el banquillo contra el Leeds.
Otra opción es el canterano Tyler Fredricson, quien ya viajó a Bournemouth el mes pasado. No obstante, su confianza podría estar baja tras ser sustituido en la Copa de la Liga contra el Grimsby Town en agosto, cuando el United perdía 2-0 ante un equipo de League Two. Sea cual sea la pareja, el United presentará una defensa muy experimental en Stamford Bridge.
- Getty Images Sport
Carrick vuelve a un terreno conocido
La situación le resulta familiar a Carrick. Su debut en la Premier League como técnico del Manchester United también fue en el campo del Chelsea, en noviembre de 2021, cuando ejercía como entrenador interino. Entonces eligió una defensa de tres y logró un 1-1; ahora, con pocos jugadores disponibles, podría volver a recurrir a cambios tácticos pragmáticos.
Los Red Devils recibieron un pequeño impulso al incluir a Kobbie Mainoo en la convocatoria tras recuperarse de una lesión leve que le impidió jugar contra el Leeds.