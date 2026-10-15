¡Duro golpe para el Inter! Lautaro Martinez sufre una lesión en los isquiotibiales y se perderá el derbi de Milán

La lesión llega en un momento especialmente cruel para el gigante italiano, ya que deja a Martinez fuera del esperado derbi de la Madonnina contra el AC Milan del 31 de octubre. El equipo notará mucho la ausencia del capitán, que atraviesa un momento de forma sensacional: a sus 29 años, ya ha marcado cuatro goles en la Serie A esta temporada. Su liderazgo y su eficacia de cara a portería han sido fundamentales en el planteamiento táctico del Inter bajo la nueva dirección técnica.

Se espera que el argentino siga de baja hasta después del próximo parón de selecciones, en noviembre. Según informa Sky Sport Italia, es probable que se pierda un total de siete partidos entre todas las competiciones. Entre ellos figuran los importantes encuentros de Serie A ante el Bologna y la Fiorentina, así como los decisivos partidos de la fase de grupos de la Champions League contra el Shakhtar Donetsk y el Feyenoord, que marcarán el rumbo europeo del Inter.

La lesión también afecta a sus compromisos internacionales con Argentina, ya que no podrá incorporarse a la convocatoria de Lionel Scaloni para los próximos partidos de clasificación. El equipo médico del Instituto Humanitas de Rozzano seguirá de cerca su evolución, con una fecha de regreso provisional fijada para el partido a domicilio contra el Atalanta del 22 de noviembre. La afición del Inter espera que su gran figura esté plenamente recuperada para el encuentro en casa ante el Stuttgart, apenas tres días después.