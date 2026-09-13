El Atlético de Madrid viajó a San Sebastián para su último partido de La Liga sin su delantero estrella Julián Alvarez después de que el argentino sufriera un contratiempo físico de última hora. Según informa Marca, el delantero sufrió el problema durante un entrenamiento y se vio obligado a caerse de la convocatoria. Diego Simeone pierde ahora a su principal referente ofensivo justo cuando el Atlético de Madrid busca frenar una preocupante mala racha de resultados.

«Julián no viaja a San Sebastián debido a una distensión muscular, que le obligó a retirarse del entrenamiento de ayer», confirmó el club en un comunicado en las redes sociales. «Tras las pruebas pertinentes, los servicios médicos han descartado su participación en el partido de hoy».



