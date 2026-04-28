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¡Duro golpe para Brasil! Eder Militão se pierde el Mundial 2026 tras operarse el muslo
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Una operación acaba con sus sueños de disputar el Mundial
Se confirmó el peor escenario para Militão: tras viajar a Turku (Finlandia) para consultar a un especialista, se diagnosticó una grave lesión en el muslo izquierdo con alto riesgo de rotura total del tendón. Sin otra opción para preservar su carrera, el defensa brasileño se sometió a cirugía este martes.
La recuperación, que lo mantendrá inactivo hasta octubre, lo margina de la Copa del Mundo 2026. Militão, que integró la Seleção en 2022 en Catar, deberá esperar hasta 2030 para buscar de nuevo la gloria mundial.
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Se agrava la crisis de lesiones del Real Madrid
La baja de Militão agrava la crisis de lesiones del Real Madrid, que dirige Álvaro Arbeloa. Los blancos ya perdieron al delantero Rodrygo, quien tampoco jugará la gira de Brasil por Norteamérica, y al creativo Arda Güler. Además, desde mediados de marzo no está el portero titular, Thibaut Courtois. Con el título de La Liga cada vez más lejos, la ausencia de un baluarte defensivo como Militão deja a la zaga madridista muy expuesta.
El club emitió un comunicado que confirma el éxito de la cirugía: «Nuestro jugador Eder Militão se ha sometido hoy con éxito a una intervención por la rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda. La operación ha sido realizada por el Dr. Lasse Lempainen bajo la supervisión del Servicio Médico del Real Madrid. Militão comenzará su recuperación en los próximos días».
Una pesadilla para Militão
Para el jugador, esta nueva lesión prolonga un ciclo angustioso de problemas físicos. Desde el último Mundial, Militão ha sufrido nueve lesiones y tres operaciones, con más de 600 días de inactividad.
La lesión se produjo durante la victoria del Real Madrid sobre el Alavés en el Bernabéu. Salió en el descanso como medida de precaución, pero el diagnóstico empeoró. El defensa se mantuvo esperanzado y se sometió a una segunda resonancia en Madrid antes de viajar a Finlandia, sin embargo, el especialista confirmó el veredicto. Ahora le espera un largo proceso de rehabilitación que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante los próximos cinco meses.
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Brasil debe replantear sus planes para el Mundial.
Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, debe reorganizar su defensa a pocas semanas del Mundial tras la baja de Militão, quien aportaba velocidad y físico para aspirar al título. Su ausencia deja un vacío difícil de cubrir en el centro de la zaga.