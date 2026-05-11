René Meulensteen compara a Memphis Depay con Bruno Fernandes y señala en qué aspectos el exdelantero del Manchester United se queda corto. Meulensteen fue segundo entrenador de Sir Alex Ferguson en Old Trafford.
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Duras críticas hacia Memphis Depay al compararlo con Bruno Fernandes
En 2015, tras brillar en el PSV y ganar la Bota de Oro de la Eredivisie, Memphis llegó al Manchester United por 34 millones de euros. Se le veía como un diamante en bruto con gran potencial para la Premier League.
En su debut marcó solo siete goles, dos en la Premier. En enero de 2017, con José Mourinho en el banquillo, fue vendido al Olympique de Lyon, con pérdidas deportivas y económicas para el United.
En Francia recuperó su nivel y volvió a ser letal. Así que en 2021 el Barcelona lo fichó gratis. Semanas después se fue Messi y la presión recayó sobre él. Tras una temporada en Cataluña fichó por el Atlético de Madrid por año y medio y luego partió hacia Sudamérica.
Hoy brilla en Corinthians, donde su talento técnico y su repertorio de regates encajan a la perfección con la fiesta que ofrece São Paulo.
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¿Debería haber logrado más en su carrera, sobre todo en un club de élite europea? Al preguntárselo al exentrenador adjunto del United, Meulensteen, respondió en exclusiva a GOAL: «Sí, lo creo. Pero no me sorprende mucho que no lo haya hecho. No tiene esa mentalidad de acero como Bruno Fernandes. La voluntad de rendir en cada entrenamiento y en cada partido. No creo que Memphis tenga eso».
«Su rendimiento siempre ha sido irregular: a veces está bien y luego vuelve a fallar. En clubes como el Manchester United hay que darlo todo en cada partido», añadió el exayudante de Ferguson.
Mourinho, que acabó con la pesadilla de Memphis en el Manchester United, ya explicó por qué el talentoso delantero fracasó bajo su mando: «Leí que Wayne Rooney dijo que Memphis fue a un partido de reservas para jugar con los jóvenes y llegó en un gran Rolls Royce con su sombrero de vaquero. Eso era típico de Memphis».
«Un tipo simpático, de verdad», añadió de inmediato el entrenador del Benfica. «Un buen profesional. La gente puede mirarlo y pensar que es otro fiestero».
A veces se marchan demasiado pronto a los clubes más grandes, donde aún no están preparados para entender que allí existe competencia interna y que no siempre pueden jugar. Hay jugadores fantásticos que compiten por un puesto, pierden un poco el sentido de la realidad y se vuelven infantiles, que es lo que acabó pasando», reflexiona Mourinho sobre su colaboración con Memphis.
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Memphis ya no se deja afectar por sus críticos. Solo quiere disfrutar en el campo junto a su excompañero en el United, Jesse Lingard, y divertir a la afición que paga por verlo jugar.
A pesar de todo, ha jugado en varios grandes clubes y, al final de su carrera, aspira a volver a un Mundial.