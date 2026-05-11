Duras críticas hacia Memphis Depay al compararlo con Bruno Fernandes

En 2015, tras brillar en el PSV y ganar la Bota de Oro de la Eredivisie, Memphis llegó al Manchester United por 34 millones de euros. Se le veía como un diamante en bruto con gran potencial para la Premier League.

En su debut marcó solo siete goles, dos en la Premier. En enero de 2017, con José Mourinho en el banquillo, fue vendido al Olympique de Lyon, con pérdidas deportivas y económicas para el United.

En Francia recuperó su nivel y volvió a ser letal. Así que en 2021 el Barcelona lo fichó gratis. Semanas después se fue Messi y la presión recayó sobre él. Tras una temporada en Cataluña fichó por el Atlético de Madrid por año y medio y luego partió hacia Sudamérica.

Hoy brilla en Corinthians, donde su talento técnico y su repertorio de regates encajan a la perfección con la fiesta que ofrece São Paulo.