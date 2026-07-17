Según L'Equipe, Olise ha confesado a sus compañeros del Mundial su deseo de cambiar de equipo.

Su compañero en la selección y en el Bayern, Dayot Upamecano, lleva semanas intentando convencerlo de que se quede en el campeón alemán, pero Olise habría aprovechado el Mundial para recabar más información sobre su posible nuevo club. Según el informe, ha contactado con Kylian Mbappé y Aurélien Tchouameni, quienes le habrían detallado la situación interna del Real Madrid tras la complicada pretemporada.