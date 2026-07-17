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Michael Olise Bayern Munich 2025-26Getty

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Durante el Mundial, Michael Olise habría comunicado internamente su deseo de fichar por el Real Madrid

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Michael Olise quiere dejar el Bayern Múnich para fichar por el Real Madrid y así se lo dijo a sus compañeros de la selección francesa en el Mundial.

Según L'Equipe, Olise ha confesado a sus compañeros del Mundial su deseo de cambiar de equipo. 

Su compañero en la selección y en el Bayern, Dayot Upamecano, lleva semanas intentando convencerlo de que se quede en el campeón alemán, pero Olise habría aprovechado el Mundial para recabar más información sobre su posible nuevo club. Según el informe, ha contactado con Kylian Mbappé y Aurélien Tchouameni, quienes le habrían detallado la situación interna del Real Madrid tras la complicada pretemporada. 

  • La última noticia sobre el futuro de la superestrella sigue alimentando los rumores. El miércoles, Footmercato informó que Olise había decidido dejar el Isar y fichar por el Madrid la próxima temporada. 

    Sin embargo, Sky lo desmintió el jueves: el zurdo no planea marcharse y su agente tranquilizó al club con un rotundo «nos quedamos». 

    Su contrato vence en 2029, pero el club quiere renovarlo cuanto antes y aumentar su salario hasta situarlo entre los mejor pagados, al nivel de Jamal Musiala y Harry Kane.

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  • Michael Olisegetty

    ¿Se va Olise a Madrid? El Real Madrid lo niega por ahora.

    El francés ha brillado en Múnich con 53 puntos en 52 partidos, lo que ha avivado los rumores sobre un interés del Real Madrid. Allí se le ve como el fichaje soñado del presidente Florentino Pérez. Sin embargo, el club blanco lo niega: «El Real Madrid CF aclara que no ha mantenido contacto alguno, directo o indirecto, con Michael Olise, sus representantes ni su entorno».

    El jugador aún no se ha pronunciado sobre su futuro. Ahora se concentra con la selección francesa en el Mundial. Tras perder 0-2 contra España en semifinales, Francia luchará por el tercer puesto ante Inglaterra el sábado.

  • Las etapas de la carrera profesional de Michael Olis:

    ClubPeriodo
    FC Reading2017 - 2021
    Crystal Palace2021 - 2024
    FC Bayern2024 – presente

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