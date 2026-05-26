Hoeneß declaró a la revista «Der Spiegel»: «Sobre lo que dijo Matthäus acerca de Woltemade: les diré una cosa. Lo habríamos comprado por 50 millones y estoy seguro de que lo habríamos conseguido, pero luego Matthäus dice en el periódico que vale entre 60 y 80».
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¡Dura crítica de Uli Hoeneß! Lothar Matthäus ha echado por tierra el fichaje de Nick Woltemade por el FC Bayern de Múnich
El Bayern Múnich estaba muy cerca de fichar al polivalente delantero —que acabó pasando del VfB Stuttgart al Newcastle United por 75 millones de euros—, más de lo que se pensaba. Para Hoeneß el asunto estaba casi cerrado; el internacional alemán ya había dado su sí definitivo al club del Isar.
Sin embargo, la intervención pública de Matthäus complicó las negociaciones para el VfB. Como explica Hoeneß, los suabos se enfrentaron de pronto a expectativas muy distintas.
Ante las cifras exigidas, Stuttgart ya no podía «venderlo por 55, porque habrían recibido tanta presión que habrían parecido tontos por hacer lo que Matthäus, como supuesto experto, anunciaba a los cuatro vientos», afirmó Hoeneß.
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FC Bayern: Hoeneß arremete contra Matthäus
Durante la charla, el presidente del Bayern insistió con fuerza. Hoeneß dejó claro que no buscaba limitar la libertad de expresión.
Lo que le molesta es la dinámica negativa y el impacto directo en las negociaciones del mercado de fichajes. «No debe usar su posición para perjudicar constantemente al FC Bayern», arremetió Hoeneß contra su exjugador.
Tras un prometedor inicio en las islas, Woltemade tuvo una temporada irregular con el Newcastle. En los últimos meses han aumentado los rumores sobre su malestar y las tensiones con el entrenador Eddie Howe, quien le relegó a un puesto más retrasado, limitando sus oportunidades de gol. Hacia el final de la temporada, su tiempo de juego se redujo notablemente.
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¿Volverá a intentar el FC Bayern fichar a Woltemade?
Woltemade podría dejar la Premier League antes de tiempo. «Si su tiempo de juego no mejora, no se descarta un traspaso en verano», afirmó recientemente Sky.
Para el Bayern, esto podría significar una segunda oportunidad antes de lo esperado. El club muniqués sigue buscando una solución ofensiva versátil que complemente a Harry Kane.
En la Säbener Straße buscan un futbolista capaz de jugar como nueve puro o de moverse entre líneas. Un perfil que Woltemade cumple a la perfección. Sin embargo, en el mercado de fichajes su prioridad parece ser ahora Anthony Gordon, capaz de suplir a Kane y competir con Luis Díaz en la banda izquierda.
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FC Bayern de Múnich, calendario: las próximas citas del FCB
Fecha Partido Competición 25 de julio Wehen Wiesbaden - FC Bayern Partido amistoso 4 de agosto Jeju SK FC - FC Bayern Partido amistoso 7 de agosto FC Bayern - Aston Villa Partido amistoso 15 de agosto FC Bayern - RB Leipzig Partido amistoso