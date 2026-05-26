¡Dura crítica de Uli Hoeneß! Lothar Matthäus ha echado por tierra el fichaje de Nick Woltemade por el FC Bayern de Múnich

El Bayern Múnich estaba muy cerca de fichar al polivalente delantero —que acabó pasando del VfB Stuttgart al Newcastle United por 75 millones de euros—, más de lo que se pensaba. Para Hoeneß el asunto estaba casi cerrado; el internacional alemán ya había dado su sí definitivo al club del Isar.

Sin embargo, la intervención pública de Matthäus complicó las negociaciones para el VfB. Como explica Hoeneß, los suabos se enfrentaron de pronto a expectativas muy distintas.

Ante las cifras exigidas, Stuttgart ya no podía «venderlo por 55, porque habrían recibido tanta presión que habrían parecido tontos por hacer lo que Matthäus, como supuesto experto, anunciaba a los cuatro vientos», afirmó Hoeneß.