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«¡Dúo aterrador!»: el campeón de la Premier League Danny Simpson predice que Bradley Barcola y Alexander Isak darán el título al Liverpool
Simpson respalda la lucha por el título
El exlateral derecho del Leicester City Simpson cree que la llegada estelar de Barcola puede impulsar al Liverpool al título de la Premier League si conecta bien con Isak. El ex campeón insiste en que el recién fichado extremo francés tiene la calidad explosiva para formar una pareja temible junto al delantero sueco en el renovado ataque de Andoni Iraola. Su pronóstico llega después de que el Liverpool cerrara un acuerdo bomba de 123 millones de libras con el PSG para llevar al delantero de 23 años a Anfield.
- PRESSE SPORTS
Un exdefensa evalúa el fichaje
En declaraciones a LiveFootballTickets, Simpson considera que el elevado precio encaja con la realidad del mercado actual: "Es una cantidad enorme que el Liverpool gaste 120 millones de libras en Bradley Barcola, pero con el contexto actual no me sorprende.
"Si Elliot Anderson costó 115 millones de libras siendo un jugador que no va a aportar goles, ¿qué se puede esperar? Con Barcola, el Liverpool tiene goles garantizados, lo que sin duda ayudaría en la lucha por el título".
Simpson también analizó el encaje táctico en banda: "Mi única preocupación sería que de forma natural juega en la izquierda y el Liverpool necesita claramente un extremo derecho. Estoy seguro de que podría adaptarse si fuera necesario, pero no sé si fichas a un jugador por esa cantidad de dinero para ponerlo fuera de posición.
"Aun así, Barcola es un extremo brillante, supera a jugadores de primer nivel con facilidad, y es exactamente el tipo de futbolista que puede ganarte partidos y títulos prácticamente por sí solo. Sus puntos fuertes están en el regate y la definición, y ese tipo de verticalidad meterá de lleno al Liverpool en la pelea por el título esta temporada".
«Esos dos podrían darles la liga»
Simpson está convencido de que la velocidad endiablada que comparten Barcola e Isak aterrará a las defensas de la Premier League. Y continuó: "Me interesa ver la sociedad que forma con Alexander Isak porque, si esos dos conectan bien y ambos están en forma y rinden al máximo para el Liverpool esta temporada, podrían ser un dúo temible; esos dos podrían darles la liga. Los dos son puro relámpago y, juntos, podrían marcar muchísimos goles esta temporada si logran mantenerse en forma".
- APL
La reconstrucción ofensiva se enfrenta a una prueba
Barcola podría debutar con el Liverpool el viernes, cuando el equipo de Iraola visite al Ipswich Town en busca de su primera victoria liguera. Con el dorsal 29, el extremo refuerza una delantera que necesita un nuevo impulso después de que el Liverpool arrancara su campaña 2026-27 con dos empates consecutivos. Su asociación con Isak tendrá un examen inmediato en Portman Road, mientras el Liverpool busca poner en marcha su temporada.
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