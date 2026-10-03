Denzel Dumries sigue siendo una certeza absoluta para Países Bajos y ahora también para el Real Madrid, club con el que ha decidido comprometerse diciendo adiós al Inter. Y desde la concentración neerlandesa, el lateral atendió a los micrófonos de Libero para una larga entrevista en la que también repasó su experiencia en el Inter, que, inevitablemente, lo ha marcado y se le ha quedado en el corazón.
Dumfries: «Mourinho y yo amamos al Inter. ¿Volver? Si aún me quieren después del Real...»
Mourinho y yo amamos al Inter
"Con Mourinho, todo va bien. Me gusta mucho, es un gran entrenador. Basta ver lo que ha hecho en su carrera. Obviamente también conozco su pasado en el Inter. Acabamos de empezar la temporada y estamos empezando a conocernos, pero las primeras señales son muy buenas. Hemos hablado mucho del Inter. La etapa que vivimos allí fue muy especial para ambos. Amamos al Inter, seguimos al tanto de él y hablamos de él"
Sigo siendo del Inter
«Lo sigo todo y sigo hablando con mis excompañeros. Es normal: si juegas juntos durante 5 años te haces amigo, se crean vínculos también entre las familias y los niños. Estoy en contacto con muchos jugadores y cuando marca el Inter me alegro mucho por ellos. Esto nunca pasará. Hablo mucho con Marcus (Thuram, ndr), seguimos haciéndonos las mismas bromas y me lo cuenta todo. En estos cinco años nos hemos convertido en una familia. Ahora los sigo desde lejos, pero lo veo todo».
LA ELECCIÓN DEL REAL
"Después de 5 años en el Inter sentí que era el momento adecuado para probar algo nuevo. El Real para mí es el club más grande del mundo y es un privilegio jugar aquí. No tenía nada que ver con el Inter, porque allí viví una etapa estupenda.
Pero a veces en la vida sientes que necesitas nuevos desafíos y el Real era el club perfecto para mí. Jugar en el Inter fue un gran honor, pero era el paso que quería dar. Los chicos también estaban muy felices por mí. Era el momento adecuado
LAS CRÍTICAS INICIALES
«El inicio no fue fácil, fui muy criticado. La mayoría de la gente no lo sabe, pero soy muy severo conmigo mismo. Cuando llega una crítica desde fuera, probablemente yo esa misma crítica ya me la he hecho diez veces.
Un entrenador en Holanda me enseñó que, cuando llegan las críticas, debes aceptarlas, abrazarlas y transformarlas en motivación. Yo llegué después de la grandísima temporada de Hakimi, el Inter acababa de ganar el Scudetto y mucha gente no me conocía. Sabía que al principio no sería fácil. Pero desde el primer día tuve el deseo de demostrar que era un jugador del Inter. Y eso es lo que intenté hacer hasta el final. Por eso me fui con una sonrisa»
LOS SCUDETTOS GANADOS
«¿El recuerdo más bonito? Diría el primer Scudetto. También el último fue muy especial, pero el primero fue increíble. La segunda estrella es algo que quedará en la historia para siempre. Después, claro, también el último Scudetto fue una gran sorpresa. Todos miraban al Inter preguntándose qué iba a pasar. Ganar el doblete con Chivu fue fantástico. Fueron años increíbles; cuando llegaban los partidos de Champions, los rivales sabían que jugar contra nosotros iba a ser difícil»
LA FAMILIA ES DEL INTER
"Mi hijo es italiano, ¡es un verdadero italiano! Y es un grandísimo aficionado del Inter. Toda mi familia sigue siendo muy aficionada del Inter. El mayor habla italiano y siempre dice: “Yo soy un chico italiano”.
Italia nunca saldrá de la vida de mi familia y no quiero que eso ocurra. Es una cultura bellísima. Mis dos hijos más pequeños nacieron en Milán. Italia siempre será un lugar especial para mí y para mi familia".
¿VOLVER?
«¿Volver? Habrá que ver si todavía me querrán después de mi carrera en el Madrid. En cualquier caso, estaré ligado al Inter durante el resto de mi vida. No sé en qué papel, pero ciertas cosas permanecerán para siempre. Ahora, sin embargo, quiero hacerlo lo mejor posible en el Real y ganar trofeos. Luego veremos qué pasará
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