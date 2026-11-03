«Durante mucho tiempo hemos dicho que los jugadores eran mercenarios y solo pensaban en el dinero. Ahora también les toca a los entrenadores. El equipo se ha construido para ti, faltan ocho meses para que termine la temporada y ¿no puedes acabarla? No entiendo el sentido de todo esto. Un entrenador es alguien que guía a un grupo hacia la madurez, hace progresar a los jugadores y se alegra de verlos cada día. Un entrenador es un líder, un gurú, un profeta, alguien que deja huella en una carrera y en un club. Es diferente de un jugador».

«Estoy conmocionado, pero tendremos que acostumbrarnos, aunque sea terrible para el fútbol y para los aficionados del Lyon. Pero creo que lo que está pasando es terrible para el fútbol en general, me repugna de verdad. No está bien por parte de Paulo Fonseca y me resulta muy molesto. No me creo ni por un segundo sus lágrimas de cocodrilo, porque quien se enfada tanto se queda. Nadie lo ha echado».