Dura toma de postura de Christophe Dugarry, que intervino en el programa "Rothen s'enflamme" en RMC, sobre el duelo de esta noche entre Argentina y Benín, en lo que será el partido de despedida de Messi con la Albiceleste: "Creo que es el partido de la vergüenza. Todos salen ganando, sin respetar a los jugadores africanos. Organizar partidos de este tipo es forzar la situación, estamos hablando de Argentina, la otra vez fue Burkina Faso, ahora Benín, ¿no había rivales mejores?".
AFP
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Dugarry contra Argentina: «¿Hacen viajar a los jugadores africanos en las bodegas, recordáis los insultos a nuestros jugadores negros?»
Los insultos a los jugadores franceses negros
Luego continúa: «A mí me parece que la idea está clara: “nos da igual, no les pagaremos, les haremos viajar en las bodegas”. Ni siquiera cabe la duda de que alguien esté lucrándose con esto. Todos están ganando, no hay ningún respeto por los jugadores africanos. Ni siquiera quiero olvidarme de las declaraciones y los cánticos de los jugadores argentinos tras la victoria de la Copa América 2024, la forma en que la tomaron con nuestros jugadores de color. Tampoco olvidemos su actitud ante las acusaciones de racismo».
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