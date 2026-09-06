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«Duele»: Xabi Alonso reacciona a la derrota del Chelsea ante el Arsenal tras el desengaño final en el derbi
Alonso reflexiona sobre el dolor del derbi
El Chelsea empezó la tarde de la mejor manera posible cuando el fichaje estival de 117 millones de libras Morgan Rogers abrió el marcador apenas dos minutos después del inicio del partido. Sin embargo, los goles de Kai Havertz y Martin Odegaard cambiaron el rumbo a favor del Arsenal, lo que llevó a Alonso a reflexionar sobre lo que podría haber sido en un duelo trepidante en el norte de Londres.
«Duele. Duele porque una derrota tiene que doler», dijo Alonso a Sky Sports tras el pitido final. «Ha sido un partido muy intenso, con diferentes momentos para todo. Tuvimos ocasiones para empatar. También en la primera parte, un par de ocasiones. Nunca estás contento si pierdes. Después de que marcáramos, hubo 15-20 minutos en los que tuvimos que defender demasiado y nos costó un poco tener el control. Luego tuvimos fases mejores con el balón. En líneas generales, fue un partido muy igualado, muy intenso. Podríamos haberlo hecho mejor en el segundo gol al encajarlo demasiado pronto. Los chicos lo dieron todo, lo intentaron todo. Tiene que doler».
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Enfoque táctico y jugadas a balón parado
A pesar de la derrota, Alonso se mostró dispuesto a defender su planteamiento táctico y el enfoque agresivo que mostró el Chelsea en el Emirates. Esa estrategia proactiva hizo que el conjunto blue hiciera historia en la Premier League al convertirse en el primer equipo de la historia en marcar en los cinco primeros minutos de sus tres primeros partidos de una temporada, y en el primero en lograr goles tempraneros en tres encuentros ligueros consecutivos desde el Newcastle United en diciembre de 2024. El español subrayó que su equipo sigue adaptándose a su filosofía mientras avanza hacia una consistencia a largo plazo.
«Se trata de prepararse de la mejor manera posible para competir de la mejor manera posible. Hay que controlar las sobrecargas en el lado derecho. Forma parte del juego tener estas acciones. Seguimos. Es el tercer partido y esto va a ser un camino muy, muy largo. Tomas decisiones, planteas enfoques. Queremos ser activos y llevar la iniciativa. A veces a balón parado, a veces presionando arriba o más abajo. Creo que eso es lo que necesitas para competir en todas las fases. Hoy hemos venido aquí intentando competir lo mejor posible y ahora necesitamos continuar».
Lecciones del Emirates
La derrota deja al Chelsea en cuarta posición con seis puntos, mientras que el Arsenal mantiene su inicio perfecto de temporada. Alonso insistió en que, aunque el resultado es decepcionante, está viendo las señales adecuadas en su plantilla mientras busca construir una identidad consistente tras un verano de fuerte inversión, después de haber gastado cerca de 350 millones de libras en el mercado de fichajes para remodelar Stamford Bridge.
«Aprendí sobre el partido, sobre nosotros, sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que estamos empezando», señaló el entrenador cuando le preguntaron por la diferencia entre ambos equipos. «Los jugadores tienen esta actitud, este deseo de competir mejor partido a partido para crear algo en lo que creemos. Hasta ahora estoy contento. Queremos ganar partidos, ese es el objetivo final».
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Cómo gestionar las lesiones en la plantilla
El Chelsea se vio obligado a afrontar el derbi sin varios efectivos clave, y Alonso reconoció que la falta de profundidad en ciertas zonas influyó en el resultado final. Sin embargo, se negó a utilizar la ausencia de sus estrellas como excusa y elogió el esfuerzo de quienes formaron en el once inicial, mientras el Chelsea busca reaccionar cuando reciba al recién ascendido Hull City en Stamford Bridge el sábado.
«Hay que saber afrontar las lesiones, a la plantilla le faltan los jugadores lesionados. Los que teníamos fueron a tope. Hoy lo intentaron al máximo y lo dieron todo», añadió Alonso.
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