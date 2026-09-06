El Chelsea empezó la tarde de la mejor manera posible cuando el fichaje estival de 117 millones de libras Morgan Rogers abrió el marcador apenas dos minutos después del inicio del partido. Sin embargo, los goles de Kai Havertz y Martin Odegaard cambiaron el rumbo a favor del Arsenal, lo que llevó a Alonso a reflexionar sobre lo que podría haber sido en un duelo trepidante en el norte de Londres.

«Duele. Duele porque una derrota tiene que doler», dijo Alonso a Sky Sports tras el pitido final. «Ha sido un partido muy intenso, con diferentes momentos para todo. Tuvimos ocasiones para empatar. También en la primera parte, un par de ocasiones. Nunca estás contento si pierdes. Después de que marcáramos, hubo 15-20 minutos en los que tuvimos que defender demasiado y nos costó un poco tener el control. Luego tuvimos fases mejores con el balón. En líneas generales, fue un partido muy igualado, muy intenso. Podríamos haberlo hecho mejor en el segundo gol al encajarlo demasiado pronto. Los chicos lo dieron todo, lo intentaron todo. Tiene que doler».