«Duele mucho»: Carrick entiende los abucheos de la afición del Manchester United tras su capitulación final tardía

El mal inicio de campaña no ha hecho más que aumentar la tensión en Old Trafford, con el Manchester United sin lograr la victoria en cinco de sus seis primeros partidos de la Premier League esta temporada (3E 2D), tantos encuentros sin ganar como los que encadenó en 17 jornadas ligueras con Carrick el curso pasado.

Al referirse a la reacción desde la grada, Carrick no ocultó el peaje emocional que las críticas tuvieron sobre él y sus jugadores. «No es agradable, duele mucho porque me importa este club. Pero entiendo la decepción, la realidad es la que es, necesitamos volver a ganar partidos», declaró el excentrocampista a BBC Match of the Day.

El partido en sí tuvo dos partes muy distintas, con el United arrancando de forma lenta y permitiendo al Tottenham marcar el ritmo. Al valorar los compases iniciales, Carrick señaló las dificultades que tuvo su equipo para encontrar su ritmo. «Fue un partido irregular. Nos costó arrancar. Por varios motivos, no estábamos del todo ahí. Se podía ver que era un momento complicado», admitió.