«Duele mucho»: Arne Slot critica duramente a las estrellas del Liverpool por su bajo rendimiento, mientras las esperanzas de clasificarse para la Liga de Campeones se ven mermadas tras la derrota ante el Brighton

Slot compartió sus impresiones tras el partido y declaró a los periodistas: «Por supuesto, viendo ahora la clasificación, esta derrota duele mucho y debería dolernos mucho. Pero el principal problema es que nos encontramos en esta situación porque perdimos un punto ante el Wolves en el último minuto por un disparo desviado. Ese gol [del Tottenham] de la semana pasada en el minuto 90 es, diría yo, un problema aún mayor que la derrota a domicilio ante el Brighton».

El entrenador del Liverpool también compartió sus impresiones sobre haber alcanzado la decena de derrotas, y añadió: «Esto dice varias cosas. En primer lugar, dice mucho de los grandes equipos que ha tenido el Liverpool en los últimos 10 años, creo. Y de un gran entrenador, por cierto, también. Podría enumerar todas las razones por las que hemos perdido 10 veces esta temporada. Ahora bien, una de ellas la acabamos de escuchar —los goles en los últimos minutos— y creo que hoy se resume todo en los problemas de lesiones de esta temporada. Jugar sin tres grandes goleadores nunca ayuda a ningún equipo. Y de nuevo, la posición de lateral derecho... pero, vale, no es mi trabajo buscar excusas; mi trabajo es encontrar respuestas. Eso es lo que he intentado hacer de nuevo hoy y, en mi opinión, no nos ha ido mal en los primeros 45 minutos, porque les plantamos cara y, en mi opinión, estuvimos cerca. Ellos estuvieron cerca en algunas ocasiones, nosotros estuvimos cerca en dos. En la segunda parte, ellos fueron el mejor equipo».