Pero no todas las noticias son malas para el entrenador alemán, ya que podrá contar con Eric García y Andreas Christensen en el partido, después de que ambos recibieran el alta médica.

Eric García sufrió la lesión durante el enfrentamiento ante el Real Betis el pasado 17 de octubre, tras lesionarse en el recto anterior del muslo derecho, y se esperaba que estuviera de baja entre tres y cuatro semanas. Sin embargo, el defensa español se recuperó en solo tres semanas y quedó listo incluso para ser titular, según indicó Flick durante la rueda de prensa de ayer.

En cuanto a Christensen, que comenzó la temporada ofreciendo buenos rendimientos, se lesionó en Sevilla el 19 de septiembre. Fue una lesión en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda, con previsiones de ausencia de unas seis semanas, plazo que concluye durante la semana en curso. El defensa danés estará presente en el Metropolitano, pero Flick no se arriesgará a alinearlo.

De esta manera, Flick recupera a dos defensas para reforzar una línea defensiva que ha sufrido mucho por las lesiones, con Marc Casadó... en este punto hay que mantener la fidelidad al texto, por lo que recupera a dos defensas para una zaga castigada por las lesiones, con Pau Cubarsí...

De esta manera, Flick recupera a dos defensas para reforzar una línea defensiva que ha sufrido mucho por las lesiones, con Marc Bernal fuera...

De esta manera, Flick recupera a dos defensas para reforzar una línea defensiva que ha sufrido mucho por las lesiones, estando también Xavi Espart y Jules Koundé en la lista de lesionados, según un informe del diario Sport.

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