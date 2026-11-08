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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Dudas para Flick: la posible alineación del Barcelona en la batalla ante el Atlético

Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Primera División
H. Flick
D. Simeone
Rodri
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Una prueba difícil

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El pasado martes, Hansi Flick perdió los servicios de Rodri durante el enfrentamiento ante el Aston Villa, después de que el jugador sufriera una lesión en los isquiotibiales que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante cerca de un mes.

De este modo, Rodri se perderá el importante encuentro que disputa el Barcelona esta noche en el estadio Metropolitano frente al Atlético de Madrid, un partido en el que estará en juego la lucha por el liderato de LaLiga.

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  • Las noticias no son todas malas

    Pero no todas las noticias son malas para el entrenador alemán, ya que podrá contar con Eric García y Andreas Christensen en el partido, después de que ambos recibieran el alta médica.

    Eric García sufrió la lesión durante el enfrentamiento ante el Real Betis el pasado 17 de octubre, tras lesionarse en el recto anterior del muslo derecho, y se esperaba que estuviera de baja entre tres y cuatro semanas. Sin embargo, el defensa español se recuperó en solo tres semanas y quedó listo incluso para ser titular, según indicó Flick durante la rueda de prensa de ayer.

    En cuanto a Christensen, que comenzó la temporada ofreciendo buenos rendimientos, se lesionó en Sevilla el 19 de septiembre. Fue una lesión en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda, con previsiones de ausencia de unas seis semanas, plazo que concluye durante la semana en curso. El defensa danés estará presente en el Metropolitano, pero Flick no se arriesgará a alinearlo.

    De esta manera, Flick recupera a dos defensas para reforzar una línea defensiva que ha sufrido mucho por las lesiones, con Marc Casadó... en este punto hay que mantener la fidelidad al texto, por lo que recupera a dos defensas para una zaga castigada por las lesiones, con Pau Cubarsí...

    De esta manera, Flick recupera a dos defensas para reforzar una línea defensiva que ha sufrido mucho por las lesiones, con Marc Bernal fuera...

    De esta manera, Flick recupera a dos defensas para reforzar una línea defensiva que ha sufrido mucho por las lesiones, estando también Xavi Espart y Jules Koundé en la lista de lesionados, según un informe del diario Sport.

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  • Nueva solución para el lateral derecho y jugadores confirmados

    La acumulación de bajas, sumada a la escasa confianza en Baldé, llevó al entrenador Flick a idear una nueva solución: utilizar a Bryan Gil en la posición de lateral derecho. Será interesante saber si el técnico alemán seguirá apostando por el jugador procedente del Valencia en el partido ante el Metropolitano, o si se arriesgará a alinear a Eric García, en una línea defensiva en la que Pau Cubarsí, Gerard Martín y Joao Cancelo figuran como elementos confirmados.

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  • ¿Quién será el sustituto de Rodri?

    El sustituto de Rodri también es una de las incógnitas más difíciles de resolver en la alineación del Barcelona, especialmente en un partido de la magnitud del duelo ante el Atlético de Madrid. En el enfrentamiento contra el Aston Villa, Flick optó por dar entrada a Marc Bernal, que firmó una muy buena segunda parte junto a Pedri.

    Bernal compite ahora con Frenkie de Jong por un puesto en el once titular, después de que este último empezara a disponer de más minutos de juego tras recuperarse de la lesión que sufrió durante el Mundial 2026.

    En cuanto a la línea ofensiva, se espera que esté comandada por Fermín López en la posición de creador de juego, Lamine Yamal en la banda derecha, Raphinha en la mediapunta y Gordon en la banda izquierda, con opciones también de que participe Ademi, que no disputó ningún minuto en el duelo contra el Aston Villa en la Champions League.

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  • Alineación prevista del Barcelona ante el Atlético de Madrid

    El diario Mundo Deportivo publicó una alineación prevista del Barcelona para el partido de hoy en la jornada 12 de LaLiga ante el Atlético de Madrid, con un dibujo táctico (4-2-3-1) que quedó de la siguiente manera:

    Portero: Joan García.

    Defensa: Bryan Fariñas, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo.

    Centro del campo: Marc Bernal, Pedri/ Fermín López, Anthony Gordon.

    Ataque: Raphinha.

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  • Alineación prevista del Atlético de Madrid ante el Barcelona

    En el otro lado, Cristian Romero continúa siendo baja en el Atlético de Madrid por una lesión muscular, mientras que Johnny Cardoso tampoco estará disponible debido a molestias en el muslo.

    Mientras tanto, Morten Hjulmand regresa al equipo tras su ausencia en el partido ante el Bayern de Múnich, y Lee Kang-in podría volver al once titular junto a Julián Álvarez.

    El diario pronosticó que el técnico Simeone comenzará el partido con un dibujo táctico (4-4-2):

    Portero: Oblak.

    Defensa: Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Javi Galán.

    Centro del campo: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Álex Baena.

    Ataque: Lee Kang-in, Julián Álvarez.

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