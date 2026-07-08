Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Jordan Pickford England GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Dudar de Jordan Pickford es inútil: el portero inglés calla a los críticos y se prepara para batir un récord del Mundial

Analysis
Inglaterra
J. Pickford
World Cup
FEATURES
Noruega vs Inglaterra

Los últimos 20 minutos de la dramática victoria de Inglaterra sobre México en octavos de final le vinieron como anillo al dedo a Jordan Pickford. Con los Tres Leones con 10 hombres, Thomas Tuchel fue claro: atrincherarse y alejar el balón de la portería. Pickford lo logró a la perfección.

Fue un partido doloroso y angustioso para los aficionados de Inglaterra, que vieron a su equipo ganar 3-2 gracias a una defensa histórica. Pickford disfruta de estos momentos; es un portero que se apoya tanto en su personalidad como en su habilidad bajo los palos, y cuando el equipo lo necesita, se suma a la lucha.

Aun así, sigue infravalorado: tal vez por ser un chico alocado de Sunderland, por jugar en un Everton poco habitual en Europa o porque sus raros errores se recuerdan más que sus tantos momentos decisivos.

Aun así, su actuación en el Azteca confirma que merece estar entre los grandes porteros de Inglaterra y que, si mantiene ese nivel, puede llevar a su selección a cumplir sus sueños en el Mundial.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un comienzo titubeante

    El inicio del torneo no fue favorable para Pickford. Ante Croacia mostró un nivel inferior al que se exige: tocó bien el disparo de Martin Baturina, pero no evitó el 1-1 en la primera parte. Además, sus pases fueron imprecisos y las cámaras captaron a Tuchel reprendiéndolo en Dallas por su distribución.

    Contra Ghana mostró otra acción insegura: salió del área, falló el despeje y chocó con Prince Adu, aunque se libró de la roja gracias al fuerte contacto del delantero. El partido acabó 0-0.

    En dieciseisavos, encajó un tanto de Brian Cipenga por su palo corto; de no haber sido por la remontada de Harry Kane en los últimos quince minutos, la derrota habría recaído sobre él.

    • Anuncios
  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Se merece todos los elogios»

    En ese contexto, lo ocurrido en el Azteca cobró mayor importancia. Inglaterra sabía que sufriría presión en Ciudad de México, y Pickford debía estar inspirado.

    México creó su primera ocasión clara cuando Raúl Jiménez —que al final del partido debía de odiar ver a Pickford— ganó un cabezazo en el primer palo, pero el portero reaccionó de forma impresionante y desvió el balón fuera del poste. Poco antes del descanso realizó otra excelente parada, esta vez desviando por encima del larguero otro cabezazo de Jiménez. Habría sido un empate devastador para Inglaterra, pero se fue al descanso con una valiosa ventaja de 2-1.

    En los últimos treinta minutos gritó a sus centrales, organizó la defensa y atrapó cada centro. Al final sumó cinco puñetazos, tres paradas decisivas y varios despejes clave.

    «No es un placer para la vista, pero, Dios mío, qué eficaz es, y puedes confiar en él; en los momentos importantes, quiere estar ahí y ser ese jugador», declaró el exguardameta de Inglaterra Joe Hart en la BBC. «Es fundamental contar con alguien así en un equipo.

    «Ser el número uno de Inglaterra tanto tiempo, seguir mejorando y dar un paso al frente en un partido así… Me alegro mucho por él y se merece todos los elogios».

  • Jordan PickfordGetty

    Récord batido

    Hart acierta al señalar que Pickford nunca ha recibido el reconocimiento que merece. Tuchel recordó antes del torneo que todas las posiciones, incluida la de portero, estaban en disputa, sobre todo por las destacadas actuaciones de Dean Henderson con el Crystal Palace.

    Sin embargo, su historial con Inglaterra es casi impecable. Debutó en noviembre de 2017 con Sir Gareth Southgate y desde entonces ha sido titular en los cinco grandes torneos. Si el sábado ante Noruega mantiene la racha, superará el récord de Peter Shilton y se convertirá en el inglés con más partidos en Mundiales.

    «Probablemente sea el mejor desde que dejé la selección», afirmó Shilton. «Si vemos su palmarés, las semifinales de Mundial, sus paradas de penaltis… creo que está a la altura. Lo situaría entre los mejores. David Seaman le pisa los talones, pero, en general, es el mejor desde mi época».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Jordan Pickford EnglandGetty

    Hazañas heroicas repetidas

    Pickford ha vivido muchos momentos memorables. En 2018 fue clave en el Mundial: detuvo un penalti decisivo ante Colombia en octavos y brilló contra Suecia en cuartos.

    En la final de la Euro 2020 detuvo dos penaltis en la dolorosa derrota ante Italia. En 2024 repitió al parar el lanzamiento de Manuel Akanji en cuartos contra Suiza. En total, ha detenido cuatro de los 14 penaltis que ha enfrentado en Mundiales y Eurocopas.

    «En una tanda de penaltis no hay mejor portero», afirmó en 2024 el exguardameta inglés Ben Foster. «Creo que en ese momento él piensa: “Es la hora del espectáculo”». Si midieras su adrenalina en ese instante, estaría por las nubes; es como si se hubiera tomado seis espressos dobles».

    En el juego abierto apenas ha cometido errores desde que se convirtió en el número uno de Inglaterra; los modelos estadísticos atribuyen solo un gol a un fallo suyo desde 2018. Es difícil hallar porteros tan fiables.

  • Manchester United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    El Sr. Fiable

    Pickford es el portero titular con más antigüedad en la Premier League: lleva casi 10 años como número uno del Everton. Fue nombrado Jugador de la Temporada de los Toffees en 2022, 2023 y 2024, y, según Opta, desde la 2022-23 ha evitado más goles que ningún otro guardameta de la liga.

    «Es un portero de primer nivel, ha realizado paradas espectaculares durante toda la temporada, es plenamente capaz de ello», añadió Hart tras el partido contra México.

    Con el Everton ha cometido algunos errores, sobre todo una dura entrada a Virgil van Dijk que le provocó la rotura del ligamento cruzado anterior. Pese a ello, todos los entrenadores del club desde 2017 han seguido confiando en él.

    Pickford es un líder para los Toffees y ha realizado numerosas paradas decisivas para mantener al equipo alejado del descenso.

  • Erling HaalandGetty Images

    Un enemigo conocido

    Pickford sabe que deberá estar inspirado el sábado en Miami, sobre todo porque en la selección noruega le espera un viejo conocido. Erling Haaland se ha dado un festín con el Everton en la Premier League, marcándole siete goles a Pickford desde sullegada al Manchester City; solo cuatro porteros han sufrido más ante el noruego.

    Además, ha marcado en sus últimos 14 partidos con Noruega, sumando 27 goles. Casi eliminó a Brasil en octavos: con pocos toques anotó dos tantos que enviaron a la Seleção a casa. Es, sin duda, el delantero más letal del mundo.

    Sin embargo, los últimos torneos han demostrado que Pickford suele brillar en los momentos clave. Inglaterra llega como ligero favorito, pero sabe que Noruega ha tenido un camino más duro y llega más fresco tras su victoria ante Brasil, mientras que los Tres Leones sufrieron en México.

    De nuevo, todo indica que Pickford deberá aparecer en los momentos clave. La buena noticia: suele responder.

World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
Inglaterra crest
Inglaterra
ING