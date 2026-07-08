Dudar de Jordan Pickford es inútil: el portero inglés calla a los críticos y se prepara para batir un récord del Mundial

Fue un partido doloroso y angustioso para los aficionados de Inglaterra, que vieron a su equipo ganar 3-2 gracias a una defensa histórica. Pickford disfruta de estos momentos; es un portero que se apoya tanto en su personalidad como en su habilidad bajo los palos, y cuando el equipo lo necesita, se suma a la lucha.

Aun así, sigue infravalorado: tal vez por ser un chico alocado de Sunderland, por jugar en un Everton poco habitual en Europa o porque sus raros errores se recuerdan más que sus tantos momentos decisivos.

Aun así, su actuación en el Azteca confirma que merece estar entre los grandes porteros de Inglaterra y que, si mantiene ese nivel, puede llevar a su selección a cumplir sus sueños en el Mundial.