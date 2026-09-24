¡Drama nórdico! ¡Endureceos, chicos! Solbakken carga contra la prensa danesa mientras Riemer se burla del «político» Stale

Los excompañeros en el FC Copenhague Stale Solbakken y Brian Riemer desataron un drama nórdico en la previa del derbi de la Liga de Naciones de la UEFA del jueves entre Noruega y Dinamarca. En sus respectivas ruedas de prensa en el Ullevaal Stadion, ambos seleccionadores intercambiaron insultos en tono divertido para aumentar la expectación ante el duelo escandinavo.

Riemer pasó años como asistente de Solbakken en el FCK antes de hacerse cargo de Dinamarca en 2024.

A pesar del profundo respeto mutuo, ambos técnicos dejaron clara su intención de quedarse con el derecho definitivo a presumir en Oslo.