Drama en los penaltis contra Dinamarca: la República Checa vuelve al Mundial tras 20 años

Tras 120 minutos, el marcador en Praga era de 2-2 (1-1, 0-1). Michal Sadilek transformó el último penalti, tras el fallo de los daneses Rasmus Höjlund, Anders Dreyer y Mathias Jensen.

En el tiempo reglamentario, Pavel Sulc (3’) y Ladislav Krejci (100’) habían adelantado dos veces a los locales ante 19 000 espectadores; Dinamarca empató en ambas ocasiones por medio de Joachim Andersen (72’) y Kasper Högh (111’).