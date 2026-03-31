Tras otro partido de infarto, la República Checa se ha clasificado para un Mundial por primera vez en 20 años. El equipo del seleccionador Miroslav Koubek se impuso por 3-1 en la tanda de penaltis en la reñida final de la repesca contra Dinamarca.
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Drama en los penaltis contra Dinamarca: la República Checa vuelve al Mundial tras 20 años
Tras 120 minutos, el marcador en Praga era de 2-2 (1-1, 0-1). Michal Sadilek transformó el último penalti, tras el fallo de los daneses Rasmus Höjlund, Anders Dreyer y Mathias Jensen.
En el tiempo reglamentario, Pavel Sulc (3’) y Ladislav Krejci (100’) habían adelantado dos veces a los locales ante 19 000 espectadores; Dinamarca empató en ambas ocasiones por medio de Joachim Andersen (72’) y Kasper Högh (111’).
El trío de la Bundesliga liderado por Patrik Schick pone a la República Checa en el buen camino
Al final, los anfitriones, que alinearon en el once inicial al trío de la Bundesliga formado por Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Vladimir Coufal y Robin Hranac (ambos del TSG Hoffenheim), se llevaron la victoria.
Cinco días antes, los checos también habían ganado en la tanda de penaltis en la semifinal contra Irlanda, tras ir perdiendo por 0-2. Ahora, el equipo se clasifica para el Mundial, donde se enfrentará en el Grupo A a Corea del Sur, Sudáfrica y la anfitriona, México.