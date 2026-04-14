¡Drama en el Liverpool FC! Hugo Ekitike sufre una terrible lesión

Ekitike intentó alcanzar un balón lanzado por Dominik Szoboszlai hacia la delantera, dio un paso, resbaló y cayó al suelo. Inmediatamente se agarró el talón y negó con la cabeza mientras recibía atención médica.

Mientras recibía atención médica, jugadores rivales como Achraf Hakimi y Willian Pacho le tomaron las manos para consolarlo.

Con Ekitike probablemente de baja en el Liverpool FC por mucho tiempo y fuera del Mundial con Francia, Mohamed Salah entró al campo a la media hora.