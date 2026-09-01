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Udinese v Barcelona: Friuli Venezia Giulia CupGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

¡Drama en el cierre de mercado! El Manchester United lanza una oferta de última hora por la estrella del Barcelona Alejandro Balde mientras el club inglés intenta completar un traspaso sorprendente

Manchester United
A. Balde
Fichajes
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El Manchester United ha reactivado su interés por el lateral izquierdo del Barcelona Alejandro Balde, mientras busca cerrar una operación de gran impacto antes de que se cierre el mercado de fichajes de verano. El United trabaja hasta altas horas de la noche para convencer al internacional español de que se marche a Old Trafford tras un verano de fuerte inversión en su plantilla.

  • El Manchester United busca un refuerzo defensivo de última hora

    El Manchester United se niega a renunciar a su intento de fichar a Balde, y Jijantes FC de Gerard Romero informa de que el club ha realizado una nueva aproximación en un intento a la desesperada por hacerse con el defensa del Barcelona.

    El club ya ha gastado una cantidad importante este verano, al aprobar una reconstrucción de 150 millones de libras de su centro del campo. Michael Carrick ha dado la bienvenida al club a Andrey Santos, Youri Tielemans y Carlos Baleba, pero la posición de lateral izquierdo sigue siendo una preocupación principal para el cuerpo técnico a medida que se acerca el cierre del mercado.

    Antes en este mercado, Lewis Hall, del Newcastle United, fue identificado como un objetivo prioritario por el equipo de captación de Old Trafford. Sin embargo, el Newcastle se ha mantenido firme en su negativa a vender al internacional inglés, lo que ha llevado al United a buscar en otra parte soluciones inmediatas.

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  • Joao Cancelo Barcelona 2025-26Getty

    Las negociaciones con Mendes y la postura del Barcelona

    El interés del United por Balde no es nuevo, ya que el club mantuvo conversaciones preliminares con su representante, Jorge Mendes, a finales de agosto. A pesar de esos contactos, en un principio se creía que el defensa se quedaría en Cataluña para pelear por su sitio a las órdenes de Hansi Flick. Sin embargo, su situación en la plantilla se ha vuelto cada vez más precaria.

    A pesar de haber sido incluido en la convocatoria para el reciente partido contra el Rayo Vallecano, Balde todavía no ha jugado ni un solo minuto de fútbol competitivo esta temporada. La irrupción de Xabi Espart, de 19 años, que ha sido titular en los tres primeros partidos de liga del Barcelona, ha complicado el futuro de Balde.

    Además, el regreso de Joao Cancelo como agente libre le ha dado a Flick otra opción de gran nivel en el lateral, lo que limita aún más el camino de Balde hacia el once titular.

  • Obstáculos en la valoración y preferencias por una cesión

    El principal obstáculo sigue siendo la estructura de la operación y el paquete financiero necesario para satisfacer al Barcelona. Se entiende que el Manchester United prefiere una cesión temporal para cubrir sus necesidades en la presente temporada.

    El Barcelona, sin embargo, lidia con sus propias limitaciones financieras y preferiría mucho más una venta permanente para reforzar sus arcas. El gigante de LaLiga ha dejado claro que está dispuesto a escuchar ofertas, pero se mantiene a la espera de una operación definitiva y valora a Balde en 34 millones de libras.

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  • Real Racing Club de Santander v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    El United rechaza a Salinas

    El United ha estado rastreando el mercado en busca de alternativas, pero ha descartado un movimiento por Jorge Salinas, del Racing de Santander. Aunque Salinas tiene una cláusula de rescisión relativamente modesta de 13 millones de libras, el club ha decidido no seguir adelante, por ahora, con el internacional español sub-19. El Racing ya se ha movido para asegurarse un sustituto de Salinas con el fichaje de Aaron Martin, procedente del Genoa, pero la atención del United sigue centrada firmemente en Balde.

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