El internacional danés Christian Eriksen se ha desplomado de nuevo en el campo, casi cinco años después de su desmayo en la Eurocopa 2021. Ocurrió en el minuto 65 del partido contra Ucrania, disputado el domingo en Odense. El jugador del VfL Wolfsburgo, de 34 años, recibió atención médica y caminó por su propio pie hasta la ambulancia.
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¡Drama con Christian Eriksen! El jugador estrella se desmayó de nuevo en el campo durante un partido de preparación para el Mundial
«Eriksen se encuentra bien, dadas las circunstancias», informó el locutor del estadio. Poco después, la Federación Danesa publicó un comunicado del médico del equipo. «Christian está bien y ha salido del campo por su propio pie. El marcapasos funciona correctamente. Perdió el conocimiento unos instantes, pero se recuperó rápido y pudimos hablar con él enseguida», añadió.
El recuerdo de su colapso el 12 de junio de 2021 estaba fresco: en aquel partido de la Eurocopa contra Finlandia en Copenhague sufrió un paro cardíaco y fue reanimado. «Estuve muerto durante cinco minutos», declaró Eriksen después. Entonces le implantaron un desfibrilador y los médicos, tras revisar su estado, le autorizaron a seguir jugando.
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Hace casi exactamente cinco años, Eriksen sufrió un paro cardíaco.
Sin embargo, por motivos jurídicos deportivos, no pudo quedarse en Italia, donde tenía contrato con el Inter de Milán. Eriksen, que siguió jugando con la selección, fichó por el Wolfsburgo en septiembre de 2025 tras pasar por Brentford y Manchester United. Firmó hasta 2027, pero al final de la temporada pasada el Wolfsburgo descendió.
El domingo, las imágenes de televisión mostraron cómo Eriksen se llevaba ambas manos al pecho y luego se desplomaba sobre el césped. El personal médico corrió inmediatamente al campo. Los jugadores formaron un cordón para proteger la vista mientras atendían al capitán. Una vez que Eriksen ya no se encontraba en el campo, los daneses y los ucranianos formaron juntos un círculo, cogidos del brazo. El partido fue suspendido.
Seguirá en observación en el hospital, informó el médico del equipo, Boesen: «Queremos saber qué provocó el incidente. Estamos en contacto constante con él y con los médicos del hospital. Christian se encuentra bien y me pidió que saludara a todos los jugadores y les dijera que está bien».