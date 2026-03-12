Douglas Luiz supera su ruptura con Alisha Lehmann con la hija de 19 años del legendario jugador del Arsenal Edu, que es modelo

No se sabe cuándo se conocieron Luiz y Gaspar, aunque es posible que sus caminos se cruzaran por primera vez cuando exploraban diferentes opciones. Edu ocupó los puestos de director técnico y deportivo en el Arsenal antes de unirse a Evangelos Marinakis y al Nottingham Forest en 2024.

Su papel como director global de fútbol allí le habría llevado a desempeñar algún papel en el acuerdo que llevó a Luiz al City Ground. Se están planteando serias dudas sobre el futuro de Edu en Nottingham, y se espera que pronto deje su destacado puesto allí.

El Daily Mail afirma que se espera que su hija «se quede en el Reino Unido» si su padre es despedido por el Forest y decide regresar a su Brasil natal, donde se dice que ya tiene preparados futuros trabajos.

Luiz espera permanecer en Inglaterra más allá del verano de 2026, mientras representa a su país en la próxima fase final de la Copa del Mundo, y el Villa está considerando un acuerdo que le mantenga en sus filas.