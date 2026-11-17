¡Dos títulos en seis años! La frustración de Bruno Fernandes por su contrato es comprensible, pero Michael Owen explica por qué Mauricio Pochettino podría lograr que renueve
El contrato del mediapunta portugués vence en 2027
El capitán y referente del Manchester United solo tiene contrato hasta el verano de 2027. El acuerdo incluye una opción de ampliación por 12 meses, lo que alivia parte de la presión sobre uno de los grandes clubes de la Premier League.
Sin embargo, se ha planteado una venta en enero. El United sabe que, si su capitán deja claro que no seguirá ligado al club, tendrá que obtener por él el mayor precio posible.
Llegó al llamado «Teatro de los Sueños» en enero de 2020, procedente del Sporting, y se acerca rápidamente a los 350 partidos, después de haber superado ya los 100 goles.
La temporada pasada batió récords al repartir 21 asistencias en una sola campaña de la Premier League, pero la 2026-27 está siendo difícil para todos los implicados. Michael Carrick ha sido destituido como entrenador mientras Mauricio Pochettino se prepara para asumir el cargo.
Aún hay tiempo para negociar un nuevo contrato con Fernandes, pero el interés de la liga saudí no desaparece. Allí le ofrecen sumas astronómicas y es posible que el mediapunta de 32 años prefiera un último gran contrato en Oriente Medio a prolongar su estancia en Mánchester.
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El portugués ha ganado la FA Cup y la Copa de la Liga con el United
Preguntado si comprende la frustración de Fernandes tras dedicar sus mejores años al United y obtener a cambio únicamente los títulos de la FA Cup y la Copa de la Liga, Owen, representante de Casino.org, una plataforma diseñada para ayudar a los jugadores británicos a entender las diferencias entre los distintos casinos online que operan en el Reino Unido, declaró a GOAL: «Por supuesto. Creo que por eso le quieren los aficionados del Manchester United. Es evidente que en las últimas semanas las cosas se han torcido un poco, pero creo que los aficionados del United ven que se trata de frustración por su parte, no de que sea una persona problemática».
«Por supuesto, está muy, muy bien remunerado, y se lo merece porque es un jugador de élite. Podría haber ganado lo mismo en otro sitio y haber conquistado más títulos, de eso no hay duda».
«La carrera de un futbolista depende bastante de las circunstancias, ¿verdad? A veces estás en el lugar adecuado en el momento adecuado. Y, por desgracia para Bruno, probablemente acabará su carrera sin haber ganado tantos títulos como quizá debería. Pero así es la vida; a muchos jugadores les ha pasado lo mismo».
«Supongo que, además, está llegando a una etapa de su carrera en la que los títulos tienen otro peso para él. Ya tiene mucho dinero, así que probablemente no importe, pero, en general, cuando eres joven vas donde hay oportunidades. Después, en la plenitud de tu carrera, quieres ganar cosas. Y, al final, piensas en el futuro y quizá en conseguir un último contrato, lo más largo posible, para asegurar de verdad tu futuro y el de tu familia».
«Pasas por distintas etapas a lo largo de tu carrera. Creo que Bruno está entrando en esa última etapa y que el aspecto económico será tan importante para él como la posibilidad de ganar uno o dos títulos más».
¿Seguirá Fernandes en Old Trafford tras el mercado de enero?
Preguntado si ve posible que Fernandes siga en Old Trafford después del cierre del mercado de invierno de 2027, Owen, exdelantero del Manchester United, añadió: «Sí lo veo posible, sobre todo cuando llegue el nuevo entrenador, porque tendrá que sacar lo mejor de todos los jugadores y arropar a algunos de ellos».
«Y nunca se sabe, podrían encajar a la perfección. Podrían llevarse estupendamente. Todos sabemos que, cuando Bruno está a su mejor nivel, es el mejor jugador del Manchester United. Y van a necesitar buenos jugadores para salvar la temporada».
«Desde luego, puedo imaginar que se lleven muy bien y que él acabe firmando un nuevo contrato. Pero, tal como están las cosas ahora, el club no está contento con él por sus declaraciones de hace unas semanas. Aun así, creo que la situación se puede reconducir fácilmente».
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Pochettino llega con la esperanza de cambiar la dinámica
Justo después de la humillante derrota del United por 4-1 ante el Como en la Champions League, Fernandes dijo sobre unas decisiones tácticas cuestionables: «Es una decisión del cuerpo técnico no presionar hombre a hombre y, a veces, dejar espacio a la espalda e intentar recuperar el balón, pero a veces, cuando les dejas demasiado el balón a estos equipos, ganan confianza». Cuando le preguntaron si Carrick, entonces entrenador, se había equivocado en su planteamiento, añadió: «Eso le corresponde verlo al entrenador y al cuerpo técnico, no a mí».
Esas declaraciones suscitaron numerosas críticas y alimentaron las especulaciones sobre su salida. Queda por ver si la llegada de Pochettino, que afrontará un partido contra el Liverpool el domingo, cambiará la suerte del Manchester United y hará que su capitán y referente cambie de opinión.
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