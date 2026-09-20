La tensión del derbi madrileño se desbordó en cuanto sonó el pitido final, con Jude Bellingham liderando las protestas contra el árbitro Miguel Angel Ortiz Arias. En unas imágenes que se difundieron rápidamente por las redes sociales, se vio al ex del Borussia Dortmund acercarse al colegiado y gritar repetidamente "¡Dos tarjetas rojas! ¡Dos!" para expresar su incredulidad ante las decisiones tomadas durante el partido. El estallido puso el broche a una noche de enorme frustración para el Real Madrid, que sintió que el arbitraje había alterado de forma fundamental el curso del encuentro en favor del equipo de Diego Simeone.

La ira de Bellingham se debió a dos acciones concretas de la primera parte en las que creía que jugadores del Atlético deberían haber sido expulsados de inmediato. La primera fue una entrada con los tacos por delante de Cristian 'Cuti' Romero directamente sobre Bellingham, que solo se saldó con tarjeta amarilla pese a la revisión del VAR. El segundo momento polémico fue cuando Kang-in Lee se libró del castigo tras una dura entrada sobre Fede Valverde.

Estas injusticias percibidas se acentuaron cuando el Real Madrid se quedó con diez en la segunda parte, lo que dejó a los visitantes persiguiendo el partido en inferioridad numérica, algo que finalmente resultó demasiado difícil de remontar.