Dos sobresalientes, una estrella que desaprovecha su gran oportunidad: el balance de la temporada del FC Bayern de Múnich

Tras el doblete de 2019 y el histórico sextete de 2020, el FC Bayern vivió una pequeña sequía si se miden sus propias expectativas. Solo en 2024 se quedó sin títulos, pero el resto de temporadas el líder de la Bundesliga siempre ganó la liga y poco más.

Ahora, tras dominar la Bundesliga, el récord de títulos volvió a Berlín y sumó la Copa DFB al campeonato. Solo la eliminación en semis de la Champions y la derrota liguera ante el Augsburgo en enero empañan una campaña formidable del FCB, marcada por dos figuras. En cambio, un futbolista con salario desorbitado fue la gran decepción.

Nota: Los jugadores con menos de 600 minutos no reciben nota.