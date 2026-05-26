Getty Images Sport
Traducido por
Dos seguidores del Arsenal fueron detenidos por fingir ser miembros de seguridad para entrar al estadio del Crystal Palace durante la entrega del trofeo de la Premier League
Detienen a varios aficionados por una artimaña relacionada con la seguridad
El domingo por la tarde detuvieron a dos aficionados del Arsenal por hacerse pasar por personal de seguridad en Selhurst Park. Querían ver la entrega de trofeos, así que, disfrazados con chalecos reflectantes, intentaron entrar al estadio. El personal de control los descubrió en los tornos y la policía los arrestó de inmediato, tras las advertencias del club sobre la reventa de entradas.
- AFP
La Policía Metropolitana emite una advertencia sobre estafas
La Policía Metropolitana confirmó que los implicados fueron detenidos de inmediato tras intentar entrar al estadio con documentos falsos. En un comunicado, la policía informó: «Dos hombres, de 35 y 37 años, fueron arrestados por sospechas de fraude por falsedad. El domingo 24 de mayo, el personal de seguridad de Selhurst Park les impidió el acceso. Luego fueron puestos bajo custodia y amonestados».
Las celebraciones por el título se vieron empañadas por varias detenciones.
Aunque el incidente en el estadio se resolvió rápido, al mismo tiempo se produjeron graves problemas de orden público en el norte de Londres, donde se congregaron miles de aficionados. Un portavoz de la Policía Metropolitana declaró a MyLondon: «El domingo 24 de mayo se desplegaron agentes alrededor del Emirates Stadium porque se concentraron grandes multitudes para celebrar la victoria del Arsenal en la Premier League.
Antes habíamos trabajado con el Arsenal y los servicios de emergencia para gestionar las multitudes. Sobre las 18:00 horas instalamos cordones para evitar que más gente accediera al área del estadio y prevenir aglomeraciones.
Aunque la velada transcurrió casi sin incidentes, realizamos 17 detenciones por alteración del orden público, embriaguez y agresión a un miembro de los servicios de emergencia».
- AFP
Las sanciones se ciernen sobre el país en medio de revisiones de seguridad.
Se espera que el Palace sancione internamente a quienes compartan entradas, tras advertir: «Quien lo haga no podrá comprar abono de temporada ni afiliarse la próxima campaña».
La Policía Metropolitana y los servicios de seguridad del club realizarán revisiones exhaustivas de seguridad sobre el protocolo de alta visibilidad para los próximos partidos.