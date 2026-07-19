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Dos malas noticias para Argentina: la solidez de España pone a prueba al equipo de Messi

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
Unai Simón
Damián Martínez
L. Messi
L. Yamal
España
Argentina
EE. UU.

El mejor ataque contra la mejor defensa

En la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, las estadísticas muestran que chocan la selección más goleadora y la más sólida en defensa.

Las estadísticas avanzadas muestran filosofías similares pero estilos distintos. en un contexto global donde el fútbol se ha vuelto más participativo, con más pases, combinaciones más largas y menos disparos, aunque la media de goles se mantiene estable gracias a la precisión.

  • Simón y Martínez: eficacia ofensiva argentina vs. precisión española

    Según el índice de goles esperados (xG), ambos equipos crean ocasiones de forma similar: 17,1 tiros para España y 14,6 para Argentina, con un xG casi idéntico (1,91 vs. 1,87 por 90 minutos).

    La clave está en la conversión: Argentina ha marcado 19 goles y España 13, con una eficacia notable pese a menos disparos. Los tantos se han repartido entre varias líneas tras la dependencia de Messi en la fase de grupos. Nico González, con 7 disparos y un xG de 0,8, aún no ha marcado.

    En defensa, Unai Simón encajó un solo gol, mientras que Emiliano Martínez recibió siete. Las cifras lo confirman: España encajó 6,3 tiros con un xG de 0,30, frente a los 7,1 tiros y 0,52 xG de Argentina.

    Simón solo atajó 11 disparos en todo el torneo, la mayoría de baja probabilidad, y su registro de goles evitados (+0,7) queda lejos del de Oliver Kahn en la final de 2002 (3,5). aunque Simón sobresalió con los pies, a diferencia del error de Kahn en 2002.

    España construyó la mejor defensa sin necesidad de que su portero brillara.

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    • Anuncios

  • Dos malas noticias para Argentina: análisis defensivo y puntos débiles

    Cinco de los siete goles que encajó Argentina llegaron tras penetraciones por las bandas, sobre todo la izquierda, y en algunos casos intervino la suerte (como el rebote corto de Tagliafico o el histórico gol de Cabo Verde), lo que da confianza en que no se repita.

    Enfrente tendrá a España, que obligó a Francia (Mbappé y compañía) a su menor promedio de xG desde 1966, consolidando su defensa como la mejor del Mundial.

    Sin embargo, hay dos malas noticias para Argentina: primero, debe ser el primer equipo que amenace de verdad la portería de Simón, La segunda es que sus números defensivos se asemejan más a los de España de lo que indican los siete goles recibidos. Salvo tras el gol de Inglaterra, cuando Kane y Bellingham superaron a la zaga, la sensación fue de constante peligro, según un informe de La Nación con datos de Opta. 

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  • Diferencias en el ritmo y la posesión

    Las comparaciones tácticas muestran que Argentina, no España, lidera las secuencias de pases más largas (5,4 vs. 4,9). Los compañeros de Messi destacan en regates exitosos (50,9 % vs. 38,1 %) y encabezan el indicador de «ritmo rápido» (fases con al menos 4 pases en 6 segundos) para desconcertar al rival, con mayor eficacia en el pase (90,5 % frente a 89,8 %) y menos pases largos (5,0 % frente a 5,7 %).

    España, en cambio, es más rápida en conducción (1,13 vs. 0,89) y pasa más tiempo en juego de avance (14,2 % vs. 8,9 %).

    En las fases de juego, las proporciones se acercan frente al bloque alto y al bajo, Argentina lidera la construcción ante bloque medio (44,5 % vs. 40,1 %) y los contraataques (0,5 % vs. 0,2 %), mientras que España sobresale en la recuperación (5,1 % vs. 4,1 %) y en el balón parado (5,5 % vs. 5,2 %).

    En la semifinal, el tiempo que Argentina enfrentó bloques bajos subió del 6 % al 31 %, lo que redujo los pases entre Lisandro y Romero de 29 a 5 y obligó a Paredes a actuar como pivote ante el bloque medio.

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  • La paradoja del ritmo: rapidez en el pase, lentitud en el movimiento.

    Las cifras muestran una paradoja: Argentina lidera el ritmo de pase, pero está 45.ª de 48 selecciones en sprints por partido, lo que confirma el dicho: «el balón siempre corre más rápido que el jugador». lo que muestra inteligencia táctica al dosificar esfuerzos sin perder eficacia colectiva.

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  • Análisis de la adquisición y su evolución... y el conflicto generacional

    Al analizar la posesión según el marcador, España tiene el 67,2 % en empates y Argentina el 67,7 %. Cuando gana, España baja al 59,3 % y Argentina al 52,4 %, lo que muestra que la primera mantiene la posesión mientras que la segunda prefiere el contraataque.

    Contra Francia, España solo enfrentó un 4 % del partido a un bloque bajo, frente al 40 % ante Cabo Verde, y neutralizó a la pareja más peligrosa (Olisé y Mbappé) con un único pase entre ambos.

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    Además, la final enfrentará dos generaciones: Lionel Messi (39 años) lidera Argentina con ocho goles y cuatro asistencias, mientras debuta Lamine Yamal (19 años), autor de un gol y pieza clave para orientar los ataques españoles. Los 20 años que los separan ilustran la evolución del fútbol generacional.

    Las cifras muestran que Argentina ofrece partidos complejos y emocionantes, mientras que España apuesta por el dominio y la solidez, aunque a veces resulte menos atractiva. Ambos equipos representan el fútbol moderno basado en la posesión y el pase continuo, con recursos y estilos distintos.

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  • La pregunta más importante

    A la incertidumbre previa se suma la discreción de Lionel Scaloni, que impide especular sobre cómo afrontará a España, un equipo que ataca por las bandas, zona donde Argentina sufre para mantener la posesión. Sin embargo, suele confiar en la emoción y el espíritu de equipo, aunque quienes lo siguen de cerca conocen su profunda comprensión analítica y táctica.

    No ha revelado su once, como cuando alineó a Giuliano Simoni en la semifinal una hora antes del partido o sorprendió a Francia en la final de 2022 dejando fuera a Di María.

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    Argentina ha vivido un torneo dramático en Estados Unidos, mientras España ha mostrado un estilo más controlado; aún así, ambos equipos encarnan el fútbol moderno: posesión, juego colectivo y movilidad.

    La gran incógnita es si Argentina podrá superar la defensa más sólida del torneo o si España logrará contener el ataque más peligroso del Mundial. La respuesta dependerá de detalles: una jugada a balón parado, un contraataque o un destello de talento. Los números prometen una final emocionante y equilibrada, donde el poder ofensivo desafiará la solidez defensiva en un duelo acorde a la coronación del campeón del mundo.

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