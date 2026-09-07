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¿Dos laterales derechos en el centro del campo? Por qué el experimento de Xabi Alonso en el Chelsea no superó la prueba definitiva del Arsenal
Alonso sufre su primera derrota ante los campeones
El Chelsea sufrió una derrota por 2-1 ante el Arsenal en el Emirates Stadium, en la que fue la primera derrota de Alonso como entrenador del Chelsea. A pesar de gastar 349 millones de libras durante el mercado de fichajes de verano, el Chelsea terminó el partido con dos laterales derechos natos repartiéndose las tareas en el centro del campo.
Reece James no siguió el marcaje del capitán Martin Odegaard cuando marcó el gol de la victoria para los locales. El centrocampista Romeo Lavia fue sustituido en la segunda parte por Malo Gusto, otro lateral derecho nato, formando una pareja improvisada en el centro. Una marca blanda contribuyó directamente al tanto decisivo de Odegaard, mientras que la falta de opciones creativas en el banquillo dejó al Chelsea sin capacidad de respuesta. En cambio, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, vio cómo sus suplentes ayudaron a guiar al conjunto local hacia la victoria.
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Preocupación por la profundidad del centro del campo del Chelsea
La poco convencional configuración del centro del campo generó preguntas inmediatas sobre la estructura de la plantilla del Chelsea tras su enorme gasto de verano. Antes del partido, Alonso insistió en que James tiene el potencial para convertirse en uno de los mejores centrocampistas del mundo, después de haber pasado casi la mitad de la temporada pasada en esa posición.
El exdefensa de la Premier League Ashley Young destacó estas preocupaciones posicionales al hablar con BBC Sport tras el pitido final. Se preguntó por qué una plantilla con una inversión tan importante terminó un partido crucial contra el campeón con dos laterales derechos en el centro del campo.
"El Chelsea no tiene fútbol europeo esta temporada, así que juega menos partidos y puede centrarse en la Premier League", explicó Young. "Pero la preocupación es que acabas un partido contra el campeón y tienes a dos laterales derechos en el centro del campo.
"Miras a Lavia, que estuvo lesionado muchas veces la temporada pasada. La delantera va a infundir miedo en toda la liga, pero por detrás ves el centro del campo y están jugando laterales derechos ahí".
El planteamiento táctico expone la vulnerabilidad defensiva
El planteamiento táctico del Chelsea también quedó bajo escrutinio, con el equipo cediendo el control al Arsenal y dependiendo principalmente de las oportunidades al contraataque. Su amenaza ofensiva fue limitada durante todo el encuentro y solo sacó partido de una transición una vez, cuando Pedro Neto irrumpió por la banda derecha. Young señaló que los rivales identificarán rápidamente las carencias estructurales del equipo de Alonso cuando intente replegarse y absorber la presión.
«Los equipos verán el partido de hoy, verán que el Chelsea se meterá atrás y pondrá hombres por detrás del balón, pero sigue habiendo espacios entre líneas, y el Arsenal se dio cuenta de eso», añadió Young.
«Chelsea renuncia a mucha posesión y está jugando un fútbol de contraataque. Hoy probablemente solo hubo una vez, con [Pedro] Neto por la banda derecha, en la que sacaron partido del contraataque».
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Alonso busca una reacción inmediata en la eliminatoria copera
Tras el revés en el norte de Londres, el Chelsea se centrará en lograr una reacción inmediata en la competición copera nacional. El conjunto blue se desplaza para enfrentarse al Leeds United en la tercera ronda de la Copa de la Liga, con el objetivo de recuperar el impulso.
Después de su compromiso copero de entre semana, el equipo de Alonso volverá a la Premier League en Stamford Bridge. Recibe al Hull City este fin de semana, con la intención de resarcirse ante su afición y escalar posiciones en la tabla.
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