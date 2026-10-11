El esperado duelo entre dos gigantes de la Premier League dio un vuelco en un caótico tramo de la segunda parte que dejó enmudecida a la afición de Anfield. Tras una primera hora igualada y de mucha cautela, el empate se rompió, no con un gol, sino por una imprudencia de Ryan Gravenberch. El centrocampista neerlandés, que ya había sido amonestado, vio su segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Jeremy Doku en el minuto 62. El árbitro Chris Kavanagh no dudó en mostrarle la roja, por lo que el equipo de Andoni Iraola tuvo que afrontar la última media hora con diez jugadores ante el vigente campeón.

Antes de la expulsión, el Liverpool se había mostrado competitivo, con Victor Munoz como una amenaza constante para la defensa del Manchester City. Sin embargo, la baja de Gravenberch restó energía al conjunto local y permitió a los hombres de Enzo Maresca hacerse con el control del centro del campo.