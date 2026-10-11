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¡Dos goles en seis minutos! Erling Haaland y Jeremy Doku marcan y el Manchester City castiga al Liverpool tras la expulsión de Ryan Gravenberch, que desata el hundimiento en Anfield
La tarjeta roja cambia el panorama en Anfield
El esperado duelo entre dos gigantes de la Premier League dio un vuelco en un caótico tramo de la segunda parte que dejó enmudecida a la afición de Anfield. Tras una primera hora igualada y de mucha cautela, el empate se rompió, no con un gol, sino por una imprudencia de Ryan Gravenberch. El centrocampista neerlandés, que ya había sido amonestado, vio su segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Jeremy Doku en el minuto 62. El árbitro Chris Kavanagh no dudó en mostrarle la roja, por lo que el equipo de Andoni Iraola tuvo que afrontar la última media hora con diez jugadores ante el vigente campeón.
Antes de la expulsión, el Liverpool se había mostrado competitivo, con Victor Munoz como una amenaza constante para la defensa del Manchester City. Sin embargo, la baja de Gravenberch restó energía al conjunto local y permitió a los hombres de Enzo Maresca hacerse con el control del centro del campo.
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Haaland y Doku asestan un doble golpe letal
El Manchester City no tardó en aprovechar su superioridad numérica y desarmó sin piedad la defensa del Liverpool pocos minutos después de la expulsión. En el minuto 65, Erling Haaland prolongó su extraordinaria racha al aparecer en el área para adelantar al City. El gol tuvo especial relevancia: Haaland ya ha marcado en seis partidos consecutivos con el club, una serie que incluye tantos ante el Manchester United, el Porto y el Sunderland.
La situación empeoró para los locales apenas tres minutos después, cuando Jeremy Doku amplió la ventaja con un gol espectacular. El extremo belga, que había recibido la falta que provocó la tarjeta roja, recortó hacia dentro y soltó un disparo ante el que Alisson Becker nada pudo hacer en la portería del Liverpool. Esos seis minutos de caos en Anfield dejaron el partido prácticamente sentenciado: una ventaja de dos goles para un equipo de la calidad técnica del City rara vez se remonta, especialmente cuando el rival juega con diez.
Cherki marca el 3-0 para el Manchester City
El Manchester City afianzó aún más su dominio del partido con un magnífico gol colectivo que amplió su ventaja a tres tantos y lo encaminó hacia una victoria que le permitiría situarse con tres puntos de ventaja al frente de la Premier League. La jugada mostró la calidad ofensiva del equipo visitante: Elliot Anderson encontró a Rayan Cherki, que dejó pasar el balón con inteligencia para Josko Gvardiol antes de girarse y entrar en el área.
Gvardiol le devolvió entonces el pase a la perfección, y el francés definió con calma ante Alisson. Fue un gol magníficamente elaborado que dejó al Liverpool ante una tarea enorme y pareció sentenciar el resultado.
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El Manchester City apaga con aplomo el ambiente de Anfield
Pese al ambiente hostil que suele acompañar a una visita a la zona roja de Merseyside, el Manchester City mostró una serenidad que silenció a la afición local durante largos tramos. La primera parte fue un pulso táctico sin que ninguno de los dos equipos lograra imponerse. El City se conformó con conservar la posesión y restar intensidad a la presión del Liverpool.
Al ataque del Liverpool le costó encontrar su ritmo, especialmente por las ausencias de jugadores clave como Alexander Isak y Cody Gakpo. Jamie Carragher, en su análisis para Sky Sports, destacó el impacto de esas bajas: «Queda mucho por delante, pero, con Alexander Isak y Cody Gakpo ausentes hoy, esperas que los demás jugadores den un paso al frente. Isak y Gakpo han sido los dos mejores jugadores de ataque del Liverpool».
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