¿Dos fichajes estrella para Estambul? Un gran club turco está a punto de fichar a la estrella del Mundial Leandro Trossard, y podría sumarse un internacional del Bayern

Según The Athletic, Besiktas ha acordado con Arsenal el fichaje de Trossard por 20 millones de euros. El jugador, de 31 años, tiene contrato con los Gunners hasta 2027.

No se trata de un suplente, sino de un internacional belga que fue clave en el título liguero del Arsenal la pasada temporada. Mikel Arteta le alineó en 50 partidos, en los que marcó ocho goles y dio once asistencias.

Además, está brillando en el Mundial de Norteamérica. Trossard, titular con Bélgica, ya en octavos, ha marcado dos goles y dado dos asistencias en los cuatro partidos que ha jugado. En dieciseisavos, ante Senegal (3-2 en prórroga), protagonizó un pequeño altercado con su compañero Youri Tielemans (Aston Villa). Poco después, Trossard centró al área y Tielemans cabeceó el 2-2 en el 89’, enviando el partido a la prórroga. En la prórroga, un penalti de Tielemans sentenció el partido. Bélgica se medirá a Estados Unidos en octavos.