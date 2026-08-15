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Dos fichajes ausentes: el Madrid es incapaz de cumplir dos peticiones de Mourinho

Fichajes
J. Mourinho
Real Madrid
Primera División
España

Mourinho no está del todo satisfecho: dos peticiones que el Real Madrid no cumplió

Entre los siete refuerzos que solicitó José Mourinho, entrenador del Real Madrid, el central izquierdo y el centrocampista siguen dentro de la lista de necesidades aplazadas, en un mercado que no volverá a reactivarse a menos que se marche alguno de los jugadores.

Mourinho presentó 7 peticiones, de las cuales se cumplieron 5, con distintos grados de ajuste de los jugadores a las características requeridas: Cucurella y Dumfries para reforzar los puestos de laterales, Bernardo Silva como jugador polivalente en el centro del campo, Ibrahima Konaté como central derecho y Carlos Espí como delantero diferente a los que ya estaban en la plantilla del equipo.

Entre las incorporaciones que llegaron, el único rol que no figuraba en la lista original era el extremo derecho, pero Yan Diomandé quedó disponible tras la negativa del Bayern Múnich a la salida de Michael Olise. 

El diario Sport señaló: "Hay dos peticiones que no se han cumplido y siguen dentro de la lista de necesidades, a la espera de que puedan resolverse".

Mourinho considera que cuenta con una lista de 20 jugadores, aquellos a los que ve preparados para competir, tras descartar a los lesionados y a los jugadores que ha dejado fuera de sus planes.

Entre las necesidades que no se han resuelto figura el central izquierdo, una de las mayores preocupaciones del técnico portugués por la dificultad de encontrar en el mercado de fichajes a un jugador con esas características, en un contexto en el que su ausencia se ha convertido en un problema crítico para el Real Madrid.

  • mourinhoGetty Images

    Central defensivo zurdo y centrocampista polivalente

    Militão continúa avanzando en su programa de recuperación, y podría completar su rehabilitación a finales de octubre, aunque su historial con las lesiones no invita al optimismo.

    En cuanto a Dean Huijsen, existe cierta falta de confianza tras una temporada en la que no logró demostrar plenamente su valía, pese a que su nivel con el Bournemouth apuntaba a la posibilidad de dar un paso más grande.

    En esta ecuación, Raúl Asencio aparece al final del orden de opciones, y su salida empujaría al Real Madrid a hacer un último esfuerzo en el mercado de fichajes.

    Alessandro Bastoni, defensa del Inter de Milán, es una de las opciones planteadas para reforzar la línea defensiva, y el Inter ha fijado el precio del jugador en 70 millones de euros, una cantidad cercana al valor que el Real Madrid había destinado para el fichaje de Rodri.

    Por lo tanto, la satisfacción de Mourinho con la plantilla que posee es grande, pero no completa.

    El técnico portugués quería contar con un jugador de características similares a las de Højlund, fichado por el Atlético de Madrid, un centrocampista completo capaz de soportar el ritmo elevado que impondrá el Real Madrid bajo el mando de Mourinho y, al mismo tiempo, capaz de controlar el compás de los partidos y gestionar su ritmo.

    Mourinho se verá obligado a reubicar a algunos jugadores en posiciones diferentes y a repartir los minutos entre futbolistas en los que en un principio no confiaba.

    Sin embargo, como ha sido el caso a lo largo de toda su carrera como entrenador, será el principio del mérito el que determine la participación de cada jugador.

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