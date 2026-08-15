Entre los siete refuerzos que solicitó José Mourinho, entrenador del Real Madrid, el central izquierdo y el centrocampista siguen dentro de la lista de necesidades aplazadas, en un mercado que no volverá a reactivarse a menos que se marche alguno de los jugadores.

Mourinho presentó 7 peticiones, de las cuales se cumplieron 5, con distintos grados de ajuste de los jugadores a las características requeridas: Cucurella y Dumfries para reforzar los puestos de laterales, Bernardo Silva como jugador polivalente en el centro del campo, Ibrahima Konaté como central derecho y Carlos Espí como delantero diferente a los que ya estaban en la plantilla del equipo.

Entre las incorporaciones que llegaron, el único rol que no figuraba en la lista original era el extremo derecho, pero Yan Diomandé quedó disponible tras la negativa del Bayern Múnich a la salida de Michael Olise.

El diario Sport señaló: "Hay dos peticiones que no se han cumplido y siguen dentro de la lista de necesidades, a la espera de que puedan resolverse".

Mourinho considera que cuenta con una lista de 20 jugadores, aquellos a los que ve preparados para competir, tras descartar a los lesionados y a los jugadores que ha dejado fuera de sus planes.

Entre las necesidades que no se han resuelto figura el central izquierdo, una de las mayores preocupaciones del técnico portugués por la dificultad de encontrar en el mercado de fichajes a un jugador con esas características, en un contexto en el que su ausencia se ha convertido en un problema crítico para el Real Madrid.